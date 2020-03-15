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15 березня • оновлено в 14:23
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Італійська бабуся порвала мережу відео з порадами проти коронавірусу

2.3т
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Блогерка-пенсіонерка з Італії, яку в мережі вже знають як "бабусю Розу", дала поради, як уберегтися від коронавірусу і викликала ажіотаж у мережі.

Її відео, яке з'явилося на YouTube каналі Casa Surace 25 лютого, зібрало понад 1,7 млн переглядів і продовжує бити рекорди (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Про що говорити? Про коронавірус? Навіщо? Ти ж бачиш, всі і так все знають. Всі дають поради, розумники! Послухайте бабусю. Я епідемії побачила! Хто забуде чуму в Мілані. Внучата мої Ренца і Лучія дивом врятувалися. І все завдяки моїм порадам. Врубай, поїхали!" – із запалом промовила бабуся в кадрі.

Італійська бабуся порвала мережу відео з порадами проти коронавірусу

Італійська бабуся порвала мережу відео з порадами проти коронавірусу

Скріншот із відео

У першу чергу пенсіонерка порадила мити руки. "Скільки разів говорила: "Ти помив руки?"А Ви? Ідіть помийте", – сказала італійка.

"Друга порада: чхати в лікоть. Це не коронавірус. Це виховання. Скільки разів говорила. Прикриватися ліктем. Хочете коліном? Давайте. Так ще крутіше!" – посміялася вона.

Італійська бабуся порвала мережу відео "I consigli di nonna"

Італійська бабуся порвала мережу відео "I consigli di nonna"

Скріншот із відео

Третя порада від бабусі – деякий час уникати обіймів і поцілунків. "Давайте замість цього підморгувати."О, тітко Маріє! " – показала на своєму прикладі блогерка.

Італійська бабуся порвала мережу відео "I consigli di nonna"

Італійська бабуся порвала мережу відео "I consigli di nonna"

Скріншот із відео

Також пенсіонерка закликала не дискримінувати етноси через коронавірус: "Запам'ятайте, коронавірус минає, а дискримінація залишається. Від неї вакцини немає".

Далі блогерка розповіла, чим зайнятися на карантині, "приправивши" поради веселими жартами і жестами.

Оригінальне відео

Відео з перекладом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ряді міст Італії люди, змушені сидіти вдома через карантин через коронавірус, запустили життєстверджуючий музичний флешмоб "Звук" і співають пісні з вікон своїх балконів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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