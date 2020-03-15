Блогерка-пенсіонерка з Італії, яку в мережі вже знають як "бабусю Розу", дала поради, як уберегтися від коронавірусу і викликала ажіотаж у мережі.

Її відео, яке з'явилося на YouTube каналі Casa Surace 25 лютого, зібрало понад 1,7 млн переглядів і продовжує бити рекорди (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Про що говорити? Про коронавірус? Навіщо? Ти ж бачиш, всі і так все знають. Всі дають поради, розумники! Послухайте бабусю. Я епідемії побачила! Хто забуде чуму в Мілані. Внучата мої Ренца і Лучія дивом врятувалися. І все завдяки моїм порадам. Врубай, поїхали!" – із запалом промовила бабуся в кадрі.

Італійська бабуся порвала мережу відео з порадами проти коронавірусу Скріншот із відео

У першу чергу пенсіонерка порадила мити руки. "Скільки разів говорила: "Ти помив руки?"А Ви? Ідіть помийте", – сказала італійка.

"Друга порада: чхати в лікоть. Це не коронавірус. Це виховання. Скільки разів говорила. Прикриватися ліктем. Хочете коліном? Давайте. Так ще крутіше!" – посміялася вона.

Італійська бабуся порвала мережу відео "I consigli di nonna" Скріншот із відео

Третя порада від бабусі – деякий час уникати обіймів і поцілунків. "Давайте замість цього підморгувати."О, тітко Маріє! " – показала на своєму прикладі блогерка.

Італійська бабуся порвала мережу відео "I consigli di nonna" Скріншот із відео

Також пенсіонерка закликала не дискримінувати етноси через коронавірус: "Запам'ятайте, коронавірус минає, а дискримінація залишається. Від неї вакцини немає".

Далі блогерка розповіла, чим зайнятися на карантині, "приправивши" поради веселими жартами і жестами.

Оригінальне відео

Відео з перекладом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ряді міст Італії люди, змушені сидіти вдома через карантин через коронавірус, запустили життєстверджуючий музичний флешмоб "Звук" і співають пісні з вікон своїх балконів.

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