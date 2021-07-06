Прославившийся татуировкой "Кернес жив" блогер провел обряд экзорцизма в харьковском ТРЦ. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Курьезы
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Блогер Евгений Ивашко

В Харькове блогер Евгений Ивашко, который стал известным благодаря татуировке "Кернес жив" на лбу, переоделся в священника и устроил пранк в местном ТРЦ. Он решил "освятить" "Никопольский", чтобы тот больше "не горел".

Видео своей выходки парень опубликовал на Instagram-странице во вторник, 6 июля. В начале ролика он указал, что все происходящее – шутка и он не хотел никого обидеть (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Харьковчанин надел длинное черное одеяние с белым воротником, похожее на рясу, и шапку с большим красным крестом. На ногах у него было видно шлепки.

Он сказал, что к нему "поступило очень много жалоб", из-за чего он решил посвятить "Никопольский". "Надеюсь, это поможет", – завил блогер.

Видео дня

С ведром и веником он сначала прошелся под зданием, "освятив" стены торгового центра. Очевидцам он говорил, что делает это, чтобы тот "не горел".

Пранк Ивашко
Евгений Ивашко переоделся в священника

Потом он зашел внутрь (кстати, без маски, нарушая правила карантина), проехался по эскалатору и прошелся с ведром по коридорам. Блогер говорил, что проводит ритуал, чтобы ТРЦ "не минировали", "не выбивали окна", "не выключали свет" и т.д.

Пост пользователя Instagram

Напомним, "Никольский" на улице Пушкинской в Харькове горел в мае. 15 июня неизвестный парень пытался спрыгнуть с балкона ТРЦ, но его задержала охрана.

Евгений Ивашко
Instagram / Евгений Ивашко

ТРЦ на карте

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