Прославившийся татуировкой "Кернес жив" блогер провел обряд экзорцизма в харьковском ТРЦ. Видео

В Харькове блогер Евгений Ивашко, который стал известным благодаря татуировке "Кернес жив" на лбу, переоделся в священника и устроил пранк в местном ТРЦ. Он решил "освятить" "Никопольский", чтобы тот больше "не горел".

Видео своей выходки парень опубликовал на Instagram-странице во вторник, 6 июля. В начале ролика он указал, что все происходящее – шутка и он не хотел никого обидеть (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Харьковчанин надел длинное черное одеяние с белым воротником, похожее на рясу, и шапку с большим красным крестом. На ногах у него было видно шлепки.

Он сказал, что к нему "поступило очень много жалоб", из-за чего он решил посвятить "Никопольский". "Надеюсь, это поможет", – завил блогер.

Видео дня

С ведром и веником он сначала прошелся под зданием, "освятив" стены торгового центра. Очевидцам он говорил, что делает это, чтобы тот "не горел".

Потом он зашел внутрь (кстати, без маски, нарушая правила карантина), проехался по эскалатору и прошелся с ведром по коридорам. Блогер говорил, что проводит ритуал, чтобы ТРЦ "не минировали", "не выбивали окна", "не выключали свет" и т.д.

Напомним, "Никольский" на улице Пушкинской в Харькове горел в мае. 15 июня неизвестный парень пытался спрыгнуть с балкона ТРЦ, но его задержала охрана.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

После сообщений о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом (которые появились 17 декабря), местный житель решил набить себе над бровью надпись "Кернес жив". Это произошло уже 23 числа.