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Готовится к обеду: кот-рыболов стал звездой сети

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В Интернете становится популярным видео с котом, который ловит рыбу.

Ролик, который заинтересовал пользователей сети, появился в Twitter China Daily.

Видео сразу же после публикации собрало тысячи просмотров.

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На нем видно, как рыжий кот серьезно подошел к подготовке к своему обеду. Он решил сам поймать рыбу. Более того, охоту на добычу он ведет прямо в воде. К концу небольшого ролика коту удается достичь своего и поймать рыбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, кот стал звездой интервью с польским историком.

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