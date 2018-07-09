Готовится к обеду: кот-рыболов стал звездой сети

В Интернете становится популярным видео с котом, который ловит рыбу.

Ролик, который заинтересовал пользователей сети, появился в Twitter China Daily.

Видео сразу же после публикации собрало тысячи просмотров.

На нем видно, как рыжий кот серьезно подошел к подготовке к своему обеду. Он решил сам поймать рыбу. Более того, охоту на добычу он ведет прямо в воде. К концу небольшого ролика коту удается достичь своего и поймать рыбу.

Clever fishing cat catches its own dinner! (Video: douyin) pic.twitter.com/xzkbdRFHbx — China Daily (@ChinaDailyUSA) 7 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, кот стал звездой интервью с польским историком.