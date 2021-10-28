Facebook стал Meta: соцсети отреагировали мемами и фотожабами

После объявления того, что компания Facebook сменила название на Meta, в социальных сетях начали шутить про это. Пользователи сети создавали мэмы и фотожабы.

OBOZREVATELсобрал шутки и смешные картинки, где высмеивалась "креативность" создателя Facebook Марка Цукерберга. Пользователи писали, что вместо того, чтобы решать проблемы и скандалы, которые связаны с компанией, было принято решение просто сменить название.

Название компания Facebook сменила на Meta с четверга, 28 октября. Греческое слово μετα обозначает "после" или же "за пределами". Сам термин метавселенная означает киберпространство, параллельное физической реальности, где сообщество людей может взаимодействовать в форме аватаров.

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Напомним, что в США ряд крупных СМИ опубликовал разоблачающие статьи на основе внутренних документов компании Facebook. Проект получил название "Facebook Papers".

Также против Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан поданы судебные иски, касающиеся сексуальных домогательств, дискриминации, а также задержек с зарплатой. Претензии к паре выдвинули два бывших работника семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в соцсетях Facebook, Instagram, TikTok, а также мессенджере WhatsApp произошел масштабный сбой. Потом Цукерберг извинился за сбой в социальных сетях.

Отметим, что Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоя соцсетей и мессенджеров, принадлежащих его компании.