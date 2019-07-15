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"Це п'ять!" У мережі сперечаються щодо простого завдання з математики

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У Twitter розгорілися справжні суперечки довкола нової математичної задачі.

Користувач під ніком kj_cheetham задав задачу, яку назвав "мемом з математики".

"Мем із математики, який дійсно смішний, а не дурний. Вирішуйте обережно!" – написав він.

Задача полягала в тому, щоб вирахувати 230-220x0,5 і написати відповідь. "Ймовірно, ви не повірите, але відповідь 5!" – йдеться у повідомленні.

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При цьому в коментарях відзначали, що автор помилився в обчисленнях, називаючи відповідь 120. Користувачі вказали йому на те, що спочатку виконується множення, і тільки потім віднімання.

Однак у мережі все ж розгадали математичну загадку. Автор вказав відповідь не 5, а 5!, тобто факторіал. Факторіал – це функція, яка визначається як добуток усіх натуральних чисел від 1 до n включно. В цьому випадку n – це 5. Пізніше в обговоренні з одним із коментаторів він розписав, як виглядає функція в цьому прикладі: 5! = 5x4x3x2x1 = 120.

"Я незабаром відключу мої повідомлення в цьому треді, але, будь ласка, пам'ятайте, що варто подумати двічі, перш ніж заявляти, що хтось не знає чогось на основі одного твіта", – зазначив kj_cheetham.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше проста математична задача розділила мережу.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Если бы было написано ''Это пять!.'', тогда автор загадки был бы прав. А в таком виде - ''Это пять!'' без точки после восклицательного знака - он не прав, ответ не факториал, а просто 120.
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