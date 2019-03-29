"Это надо макать?" Путин оконфузился в аэропорту Бишкека

Президент России Владимир Путин оконфузился во время торжественной встречи в аэропорту Бишкека (Киргизия) с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, растерявшись при виде традиционного угощения.
Так, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в своем Twitter фото его грандиозного приема. "Путин, Жээнбеков и боорсоки в аэропорту "Манас", – написал он.
Он также опубликовал видеоролик, на котором видно, как Путин растерялся при виде традиционного блюда с соусом. "Это надо макать?" – спросил он у Жээнбекова и только после подтверждения попробовал кусочек.
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече
Twitter Дмитрия Смирнова
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече
Twitter Дмитрия Смирнова
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече
Twitter Дмитрия Смирнова
Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече
Twitter Дмитрия Смирнова
Баурсак, или боорсок, – традиционное мучное изделие таджиков, башкир, казахов, калмыков, киргизов и нескольких других народов. Готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков (ромбовидной или круглой формы), изготовляемых путём жарки во фритюре в казане.
Путин, Жээнбеков и боорсоки в аэропорту "Манас": Президент России прилетел в Киргизию с государственным визитом pic.twitter.com/QstISnUyrq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.
"Это надо макать?": Путин и боорсоки pic.twitter.com/T4pW3AaNG9— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Путин в Бишкеке также проехался на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.
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