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"Это надо макать?" Путин оконфузился в аэропорту Бишкека

1.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин оконфузился во время торжественной встречи в аэропорту Бишкека (Киргизия) с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, растерявшись при виде традиционного угощения.

Так, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в своем Twitter фото его грандиозного приема. "Путин, Жээнбеков и боорсоки в аэропорту "Манас", – написал он.

Он также опубликовал видеоролик, на котором видно, как Путин растерялся при виде традиционного блюда с соусом. "Это надо макать?" – спросил он у Жээнбекова и только после подтверждения попробовал кусочек.

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Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече

Twitter Дмитрия Смирнова

Баурсак, или боорсок, – традиционное мучное изделие таджиков, башкир, казахов, калмыков, киргизов и нескольких других народов. Готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков (ромбовидной или круглой формы), изготовляемых путём жарки во фритюре в казане.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Путин в Бишкеке также проехался на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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CARGO 100
CARGO 100
Петька бы, конечно задал совсем иной вопрос: "Это надо пить?"
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Конфуз в головах свiдомого бидла!!!! И у гидранта с заправленным в штаны пиджаком с карманами!!!
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
А где конфуз?
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Белый господин
Белый господин
Наумов Виктор, да Обоз сам конфуз, поэтому и пишет что попало...
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