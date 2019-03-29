"Это надо макать?" Путин оконфузился в аэропорту Бишкека

Президент России Владимир Путин оконфузился во время торжественной встречи в аэропорту Бишкека (Киргизия) с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, растерявшись при виде традиционного угощения.

Так, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разместил в своем Twitter фото его грандиозного приема. "Путин, Жээнбеков и боорсоки в аэропорту "Манас", – написал он.

Он также опубликовал видеоролик, на котором видно, как Путин растерялся при виде традиционного блюда с соусом. "Это надо макать?" – спросил он у Жээнбекова и только после подтверждения попробовал кусочек.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече Twitter Дмитрия Смирнова

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков на встрече Twitter Дмитрия Смирнова

Баурсак, или боорсок, – традиционное мучное изделие таджиков, башкир, казахов, калмыков, киргизов и нескольких других народов. Готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков (ромбовидной или круглой формы), изготовляемых путём жарки во фритюре в казане.

Путин, Жээнбеков и боорсоки в аэропорту "Манас": Президент России прилетел в Киргизию с государственным визитом pic.twitter.com/QstISnUyrq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.

"Это надо макать?": Путин и боорсоки pic.twitter.com/T4pW3AaNG9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 марта 2019 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Путин в Бишкеке также проехался на созданном лично для него лимузине Aurus Senat. Такая помпезность вызвала смех и негодование в сети.

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