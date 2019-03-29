"Це треба вмочати?" Путін осоромився в аеропорту Бішкека

Президент Росії Володимир Путін осоромився під час урочистої зустрічі в аеропорту Бішкека (Киргизія) з президентом країни Сооронбаєм Жеенбековим, розгубившись, побачивши традиційні частування.

Так, журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов розмістив у своєму Twitter фото його грандіозного прийому. "Путін, Жеенбеков і боорсокі в аеропорту "Манас", – написав він.

Він також опублікував відеоролик, на якому видно, як Путін розгубився, побачивши традиційну страву з соусом. "Це треба вмочати?" – запитав він у Жеенбекова і тільки після підтвердження спробував шматочок.

Володимир Путін і Сооронбай Жеенбеков на зустрічі Twitter Дмитра Смирнова

Володимир Путін і Сооронбай Жеенбеков на зустрічі Twitter Дмитра Смирнова

Володимир Путін і Сооронбай Жеенбеков на зустрічі Twitter Дмитра Смирнова

Володимир Путін і Сооронбай Жеенбеков на зустрічі Twitter Дмитра Смирнова

Баурсак, або боорсок, – традиційний борошняний виріб таджиків, башкир, казахів, калмиків, киргизів і декількох інших народів. Готується з прісного або дріжджового тіста у вигляді невеликих пончиків (ромбовидної або круглої форми), виготовлених шляхом смаження у фритюрі в казані.

Путін, Жеенбеков і боорсокі в аеропорту "Манас": Президент Росії прилетів до Киргизії з державним візитом pic.twitter.com/QstISnUyrq - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 березня 2019 р

"Це треба вмочати?": Путін і боорсокі pic.twitter.com/T4pW3AaNG9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 березня 2019 р

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Путін в Бішкеку також проїхався на створеному особисто для нього лімузині Aurus Senat. Така помпезність викликала сміх і обурення в мережі.

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