Как Мэрилин Монро: знаменитости, которые на людях попали в конфузы с юбками. Фото

Сцена из фильма "Зуд седьмого года", где у Мэрилин Монро из-за ветра из вентиляционного люка поднялось платье, стала культовой. Это был замысел режиссера, но и в жизни никто не застрахован от таких курьезов. Чаще всего в неудобные ситуации попадают селебрити в мини-юбках или слишком "воздушных" платьях.

OBOZREVATEL подготовил подборку знаменитостей, попавших в аналогичную с Мэрилин ситуацию, но успели быстро среагировать.

Американская актриса, подбирая наряд для светского мероприятия "Paris Fashion Week" в 2016 году, не ожидала, что на улице будет ветрено. Она надела мини-платье, которое поднялось прямо на публике. Конечно, внимательные папарацци успели зафиксировать этот момент на фотокамеры.

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Герцогиня Кембриджская не может себе позволить мини. Ввиду статуса она носит платья миди или максимальной длины. Поскольку Кейт предпочитает наряды из легкой ткани, она часто попадает в неудобные ситуации. Елизавета II постоянно напоминает Миддлтон, что нужно вшивать в подол платьев утяжелители, чтобы избегать таких курьезов.

Джессика случайно воспроизвела сцену Мэрилин, когда ей поднял юбку ветер из вентиляционного люка. Звезда быстро опустила подол и сделала вид, будто ничего не случилось. Папарацци быстро распространили в СМИ снимки этой неловкой ситуации.

Супермодель активно общалась с представителями СМИ. В этот момент поднялся сильный ветер и поднял подол платья Шейк. Самое интересное, что звезда не спешила исправить ситуацию. Ей некоторое время казалось, что нижняя часть одежды не слишком высоко поднялась.

Американская актриса попала в курьезную ситуацию во время премьеры фильма "Ирациональный человек" на 68-м Каннском кинофестивале. Она вместе с коллегой Паркер Поузи позировала на камеры. Ветер поднял платье Эммы Стоун, которое она не сразу успела "поймать".

Американская актриса и продюсер Джессика тоже, как и Эмма Стоун, попала в конфузный случай на Каннском кинофестивале. Ветер поднял легкий, почти невесомый подол роскошного платья. Честейн засмеялась, опустила нижнюю часть наряда и продолжила позировать перед фотографами.

В 2019 году американская актриса Лонгория попала в неловкую ситуацию. Это случилось во время ее дефилирования на красной дорожке на 72-м Каннском кинофестивале во Франции. Ситуацию можно было предугадать, ведь Ева для фотосессии выбрала платье с большим разрезом в нижней части.

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