Как Мэрилин Монро: знаменитости, которые на людях попали в конфузы с юбками. Фото

Дария Скуб
Люди
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Как Мэрилин Монро: знаменитости, которые на людях попали в конфузы с юбками. Фото

Сцена из фильма "Зуд седьмого года", где у Мэрилин Монро из-за ветра из вентиляционного люка поднялось платье, стала культовой. Это был замысел режиссера, но и в жизни никто не застрахован от таких курьезов. Чаще всего в неудобные ситуации попадают селебрити в мини-юбках или слишком "воздушных" платьях.

OBOZREVATEL подготовил подборку знаменитостей, попавших в аналогичную с Мэрилин ситуацию, но успели быстро среагировать.

1. Элизабет Олсен

Американская актриса, подбирая наряд для светского мероприятия "Paris Fashion Week" в 2016 году, не ожидала, что на улице будет ветрено. Она надела мини-платье, которое поднялось прямо на публике. Конечно, внимательные папарацци успели зафиксировать этот момент на фотокамеры.

Элизабет Олсен смешно отреагировала на курьез с платьем.
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2. Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская не может себе позволить мини. Ввиду статуса она носит платья миди или максимальной длины. Поскольку Кейт предпочитает наряды из легкой ткани, она часто попадает в неудобные ситуации. Елизавета II постоянно напоминает Миддлтон, что нужно вшивать в подол платьев утяжелители, чтобы избегать таких курьезов.

У Кейт Миддлтон часто на публике ветер приподнимает платья.
3. Джессика Альба

Джессика случайно воспроизвела сцену Мэрилин, когда ей поднял юбку ветер из вентиляционного люка. Звезда быстро опустила подол и сделала вид, будто ничего не случилось. Папарацци быстро распространили в СМИ снимки этой неловкой ситуации.

Джессика Альба никак не отреагировала на курьез с платьем.
4. Ирина Шейк

Супермодель активно общалась с представителями СМИ. В этот момент поднялся сильный ветер и поднял подол платья Шейк. Самое интересное, что звезда не спешила исправить ситуацию. Ей некоторое время казалось, что нижняя часть одежды не слишком высоко поднялась.

Ирина Шейк не сразу заметила, что ее платье поднялось.
5. Эмма Стоун

Американская актриса попала в курьезную ситуацию во время премьеры фильма "Ирациональный человек" на 68-м Каннском кинофестивале. Она вместе с коллегой Паркер Поузи позировала на камеры. Ветер поднял платье Эммы Стоун, которое она не сразу успела "поймать".

Эмми Стоун пришлось постоянно держать свое платье, чтобы оно не поднималось.
6. Джессика Честейн

Американская актриса и продюсер Джессика тоже, как и Эмма Стоун, попала в конфузный случай на Каннском кинофестивале. Ветер поднял легкий, почти невесомый подол роскошного платья. Честейн засмеялась, опустила нижнюю часть наряда и продолжила позировать перед фотографами.

Джессика Честейн посмеялась над своим курьезом с платьем.
7. Ева Лонгория

В 2019 году американская актриса Лонгория попала в неловкую ситуацию. Это случилось во время ее дефилирования на красной дорожке на 72-м Каннском кинофестивале во Франции. Ситуацию можно было предугадать, ведь Ева для фотосессии выбрала платье с большим разрезом в нижней части.

Ева Лонгория спокойно отреагировала на курьез с платьем.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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