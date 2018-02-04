Детская задачка о собаках загнала в тупик взрослых по всему миру

В Великобритании мать семилетней школьницы не смогла помочь ребенку решить задачку о собаках и обратилась за помощью к пользователям соцсетей.

Об этом пишет The Daily Mail.

"На выставку зарегистрировали 49 собак. Маленьких собак было зарегистрировано на 36 больше, чем крупных. Сколько маленьких собак было зарегистрировано?" - спрашивается в задании.

Большинство откликнувшихся на зов о помощи решили, что маленьких собак было 13.

Однако позже оказалось, что учитель назвал правильным ответом число 42,5. В том, что в ответе получилось нецелое число собак, обвинили составителей, которые придумали эту задачку для школ.

Чтобы решить задание, нужно составить уравнение. Количество искомых маленьких собак надо принять за x, тогда "х минус 36" — число больших собак.

Результатом получившегося уравнения х + (х-36) = 49 станет 42,5.

Как писал "Обозреватель", ранее в сети разгорелась горячая дискуссия из-за арифметической задачки с шариками.