Російський муніципальний депутат Краснодарського краю Ілля Шакалов знявся в кліпі про боротьбу з коронавірусом, в якому помітили прапор в кольорах головного державного символу України.

Поверх жовто-блакитного полотна була також намальована емблема, проте коли учасники ролика розмахували ним, то в кадрі це виглядало як державний прапор України. На цей нюанс звернув увагу блогер Фашик Донецький і опублікував відповідне відео на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Росії депутат з'явився в кліпі з прапором України Скріншот відео

"Хай живе Кубанська Народна Республіка? На відео присутній Шакалов Ілля Ігорович, він же муніципальний депутат, він же генеральний директор Фонду розвитку Краснодарського краю, радник юстиції РФ 2 класу, він же кандидат соціологічних наук і доцент ВАК", – зазначив він.

"Начебто зроблений ролик проти вірусу. Але прикол в тому, що в ролику махають українським прапором. Так, там чийсь герб, але кольори в кліпі ви самі бачите. Це сепаратизм чи ще ні, як думаєте?" – із сарказмом додав блогер.

У Росії депутат з'явився в кліпі з прапором України Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше російські пропагандисти влаштували паніку через нібито підготовку приєднання Кубані до України, яке, на їхню думку, курують США.

Таку бурхливу реакцію у рупорів Кремля викликала стаття "Радіо Свобода" про те, як українцям повертають історичну пам'ять про їхні етнічні території.

Великий ажіотаж в РФ виник і довкола другого епізоду стімпанк-мультфільму "Воля" про історію України. У ньому був присутній фрагмент про повернення до складу України Кубані і Зеленого Клину.

У свою чергу "Правий сектор" не виключив силового повернення Кубані, але схилився до того, що регіон сам повернеться до складу України після падіння путінського режиму.

У жовтні 2019 року у Верховній Раді України було створено міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань", що також викликало бурхливу реакцію в країні-агресорці.

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