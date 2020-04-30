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30 квітня • оновлено в 18:22
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Депутат в Росії засвітився в кліпі про COVID-19 з прапором України. Відео

2.4т
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Російський муніципальний депутат Краснодарського краю Ілля Шакалов знявся в кліпі про боротьбу з коронавірусом, в якому помітили прапор в кольорах головного державного символу України.

Поверх жовто-блакитного полотна була також намальована емблема, проте коли учасники ролика розмахували ним, то в кадрі це виглядало як державний прапор України. На цей нюанс звернув увагу блогер Фашик Донецький і опублікував відповідне відео на своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У Росії депутат з'явився в кліпі з прапором України

У Росії депутат з'явився в кліпі з прапором України

Скріншот відео

"Хай живе Кубанська Народна Республіка? На відео присутній Шакалов Ілля Ігорович, він же муніципальний депутат, він же генеральний директор Фонду розвитку Краснодарського краю, радник юстиції РФ 2 класу, він же кандидат соціологічних наук і доцент ВАК", – зазначив він.

"Начебто зроблений ролик проти вірусу. Але прикол в тому, що в ролику махають українським прапором. Так, там чийсь герб, але кольори в кліпі ви самі бачите. Це сепаратизм чи ще ні, як думаєте?" – із сарказмом додав блогер.

У Росії депутат з'явився в кліпі з прапором України

У Росії депутат з'явився в кліпі з прапором України

Скріншот відео

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Фаш*к Донецький
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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