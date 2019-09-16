Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом

Глава РФ Володимир Путін кілька разів оконфузився під час переговорів в Туреччині з президентом Реджепом Ердоаном і лідером Ірану Хасаном Рухані.

Відповідні відео активно поширюються в соціальних мережах. Так, під час спільної пресконференції Путін спочатку заплутався в проводі від навушника, після чого забув заготовлену промову.

Крім того, користувачі мережі звернули увагу на виснажений вигляд Путіна під час переговорів з Ердоганом.

Путін і Ердоган twitter.com/dimsmirnov175

"Що ви якогось сморчка підсовуєте?" "Перетрудився дід, йому б відпочити", "Напевно, Ердоган свою лінію гне", Що з ним?" "Щось вигляд у президента нашого не дуже", - пишуть коментатори.

Рухані, Ердоган і Путін twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні на переговорах з Ердоганом Путін також не зміг обійтися без конфузів. Тоді увагу суспільства привела сценка з продавчинею морозива.

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