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16 вересня • оновлено в 21:56
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Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом

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Глава РФ Володимир Путін кілька разів оконфузився під час переговорів в Туреччині з президентом Реджепом Ердоаном і лідером Ірану Хасаном Рухані.

Відповідні відео активно поширюються в соціальних мережах. Так, під час спільної пресконференції Путін спочатку заплутався в проводі від навушника, після чого забув заготовлену промову.

Крім того, користувачі мережі звернули увагу на виснажений вигляд Путіна під час переговорів з Ердоганом.

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Путін і Ердоган

Путін і Ердоган

twitter.com/dimsmirnov175

"Що ви якогось сморчка підсовуєте?" "Перетрудився дід, йому б відпочити", "Напевно, Ердоган свою лінію гне", Що з ним?" "Щось вигляд у президента нашого не дуже", - пишуть коментатори.

Рухані, Ердоган і Путін

Рухані, Ердоган і Путін

twitter.com/dimsmirnov175

Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом
Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом
Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом
Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом
Заплутався в проводах і забув промову: з'явилися відео конфузів Путіна на зустрічі з Ердоганом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні на переговорах з Ердоганом Путін також не зміг обійтися без конфузів. Тоді увагу суспільства привела сценка з продавчинею морозива.

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина Анкара
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Кого интересуют отзывы от @DcgR45784bj , @zxTy4d79cDf и им подобным ботов?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы, вы реально больны...
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