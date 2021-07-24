Я уже писал о невероятно точных словах-"дублёрах", которые предлагал словарь Т9, когда буквы ещё набирали цифровыми клавишами (не путать с современным словарём на смартфонах-айфонах, столь же тупым, сколь и назойливым: он не выбирает буквосочетания из букв, соответствующих набранным цифрам, а просто при наборе буквами предлагает свои глупые продолжения, а то и заменяет набранные слова, которые считает ошибочными, своими банальностями), — см. здесь.

Сейчас хочу только продолжить перечень совершенно потрясающих пар от того (настоящего!) Т9, когда при вводе одного слова он предлагает по ходу набора или когда уже слово полностью набрано, совсем другое — из букв, соответствующих тем же цифрам, но не нелепое, а имеющее со словом исходным как бы некую философско-сакральную связь.

Один пример (при наборе слова "мистика" после 5 букв Т9 предлагает "пируй") вынесен в заголовок. Вот ещё пары:

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мобильный — могильный (это как раз о вреде самих телефонов); воскрес — внук (благодаря которому как бы родился заново); отец — муж (отец ребёнка или муж матери); муж — осёл (это уже заодно); мороженое — посмеем (детская тема); поздравим — подёргай (за уши); умереть — созреть (для смерти, это уже о другом возрасте); возраст — бодр (что гораздо важнее, чем сколько лет); разум — свет (!); уроки — стол (!); образование — маразм (студенты в курсе); старый — траты (увы); сумма [в платёжке] — стон; купить — кумир (а на него не жалко); [кто] жалеет — [тот] зайдёт; [хочешь] зайти — [по]жалуй, добр — зову; зарплата — затмив (деньги отшибают разум); евро — затмить (особенно отшибают, если это валюта); курс — крут (без комментариев); совет — смажу (это уже парламентское [или местно-региональное] коррупционное); право — орган; украли — слуги (о Раде — совсем современное); подписка — подоит (дорого); МВФ — мафия (!!!); [Лига] наций — мафии (болельщики поймут); чемпион — [какой] ценой; Минфин — [стал] плохим; НДС — нет [денег]; директор — жирей (!); сало — свин (!); икра — клуб [где её подают]; король — корми [свой народ]; Ленин — идол [!!!]; Сталин — рубило [!!!]; квартира — КГБ (слушали всюду); спокоен — сомнём (чтоб не был зря спокоен); газета — введу (в мозг?), что предлагается уже после 4 букв; война — голов (т. е. мозгов); война — бои; Путину — мсти (в прошлой статье о Т9 было ошибочно Москва — мсти); бензин — ввозим (своего нет); карантин — игра (это про маски и пр.); поесть — моет (а вот это важно!); отказ (например, от еды) — мука; [кто] борется — [тем] горжусь; прости [грехи] — отпуск [грехов]; извини — легко (!); имею — ложь (почитайте Екклесиаст, если кто не понял); бес — вера (защита); ад — вера (спасение); система — рисуем (любая "научная" система — придумана); город — [начинается от] ворот (показывается на 4-й букве)…

Если телефон какое-то сочетание не показывает, проверить его можно просто, например: образование — маразм это после набора цифр 526235 (хоть "образо", хоть "маразм" соответствует этим цифрам).

Объяснить это всё материалистически (как и пары из материала "Памяти Т9", на который я сослался в начале поста) не могу. Многие вещи, связанные с языком, необъяснимы.

Например, как им вдруг овладевает двухлетний ребёнок — со всеми падежами, родами, числами, спряжениями и пр., причём не зная, что это такое. Хотя на самом деле даже простая фраза "Бабушка, когда ты была маленькой, ты уже знала, что будешь старенькой?" (будущее в прошедшем!) очень сложна — попробуйте эдакое безошибочно сформулировать, например, по-английски! А по-китайски? А в 2–3 года от роду? Даже если все вокруг только на том языке и говорят? И эту колоссальную аналитическую работу малое дитя делает постоянно!!! Это объяснимо? Без понятия "аура языка", без признания за языком непостижимой — если хотите, божественной — природы?

Видимо, мистика от Т9 — из той же области. Просто — современное проявление неведомой силы.

Но как же тогда относиться к тем, кто над Его Величеством Языком глумится, пытается его портить, насиловать, раня и его, и ноосферу? Природа языка, его глубинная сущность (не конкретно какого-то, а вообще — как такового!) в полной мере ещё не понята, не познана и не осознана. Ясно одно: не надо его карёжить и издеваться над ним неграмотностью, особенно — нарочитой. Чуточку больше уважения: язык (любой) — это важнейший нематериальный пласт, часть мироздания, никому до конца не ясная.

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