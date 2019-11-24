"Будут сушить целлофановые пакеты": курьезное фото из Крыма рассмешило сеть

В сети появилось курьезное фото из пенсионного фонда в городе Ялта в аннексированном Крыму.
Снимком из оккупированного Россией украинского полуострова на своем Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
На нем запечатлен пластиковый стаканчик, который местные чиновники веревочкой привязали к кулеру.
Иллюстрация. Митинг пенсионеров, поддерживающих оккупацию Крыма
Деловая столица
"Скоро будут на балконах сушить целлофановые пакеты. Россия впереди и никак иначе!" – с сарказмом написал военный.
В пенсионном фонде Ялты
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, в Евпатории в аннексированном Крыму детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.