"Будут сушить целлофановые пакеты": курьезное фото из Крыма рассмешило сеть

В сети появилось курьезное фото из пенсионного фонда в городе Ялта в аннексированном Крыму.

Снимком из оккупированного Россией украинского полуострова на своем Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

На нем запечатлен пластиковый стаканчик, который местные чиновники веревочкой привязали к кулеру.

Иллюстрация. Митинг пенсионеров, поддерживающих оккупацию Крыма Деловая столица

"Скоро будут на балконах сушить целлофановые пакеты. Россия впереди и никак иначе!" – с сарказмом написал военный.

В пенсионном фонде Ялты Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евпатории в аннексированном Крыму детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.

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