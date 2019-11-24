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24 ноября • обновлено в 19:04
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"Будут сушить целлофановые пакеты": курьезное фото из Крыма рассмешило сеть

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В сети появилось курьезное фото из пенсионного фонда в городе Ялта в аннексированном Крыму.

Снимком из оккупированного Россией украинского полуострова на своем Telegram-канале поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

На нем запечатлен пластиковый стаканчик, который местные чиновники веревочкой привязали к кулеру.

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Иллюстрация. Митинг пенсионеров, поддерживающих оккупацию Крыма

Иллюстрация. Митинг пенсионеров, поддерживающих оккупацию Крыма

Деловая столица

"Скоро будут на балконах сушить целлофановые пакеты. Россия впереди и никак иначе!" – с сарказмом написал военный.

В пенсионном фонде Ялты

В пенсионном фонде Ялты

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евпатории в аннексированном Крыму детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Ялта
Теги
фотографии Новости Крыма курьез
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине знают что такое кулер? У вас же по привычке везде ведро и ковшик.)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Штефан ещё в школе бы первым иди от ом! Им и остался!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
это руцкий мирок пришел! монако бля...
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