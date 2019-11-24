"Будуть сушити целофанові пакети": курйозне фото з Криму розсмішило мережу

У мережі з'явилося курйозне фото з пенсійного фонду в місті Ялта в анексованому Криму.

Знімком з окупованого Росією українського півострова на своєму Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

На ньому зображено пластиковий стаканчик, який місцеві чиновники мотузкою прив'язали до кулера.

Ілюстрація. Мітинг пенсіонерів, які підтримували окупацію Криму Деловая столица

"Скоро будуть на балконах сушити целофанові пакети. Росія попереду і ніяк інакше!" – із сарказмом написав військовий.

У пенсійному фонді Ялти Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євпаторії в анексованому Криму дітям влаштували святкування дня призовників до армії окупантів із перевдяганням у військову форму і стріляниною.

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