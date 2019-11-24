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24 листопада • оновлено в 19:04
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"Будуть сушити целофанові пакети": курйозне фото з Криму розсмішило мережу

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У мережі з'явилося курйозне фото з пенсійного фонду в місті Ялта в анексованому Криму.

Знімком з окупованого Росією українського півострова на своєму Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

На ньому зображено пластиковий стаканчик, який місцеві чиновники мотузкою прив'язали до кулера.

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Ілюстрація. Мітинг пенсіонерів, які підтримували окупацію Криму

Ілюстрація. Мітинг пенсіонерів, які підтримували окупацію Криму

Деловая столица

"Скоро будуть на балконах сушити целофанові пакети. Росія попереду і ніяк інакше!" – із сарказмом написав військовий.

У пенсійному фонді Ялти

У пенсійному фонді Ялти

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Євпаторії в анексованому Криму дітям влаштували святкування дня призовників до армії окупантів із перевдяганням у військову форму і стріляниною.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Ялта
Теги
фотографии Новини Криму курйоз
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине знают что такое кулер? У вас же по привычке везде ведро и ковшик.)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Штефан ещё в школе бы первым иди от ом! Им и остался!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
это руцкий мирок пришел! монако бля...
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