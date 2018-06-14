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"Бронежилетом придавило!" Росіян спантеличило фото "задоволеного" Путіна

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У мережі активно обговорюють фото, зроблене під час концерту до відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. На знімку зображений президент країни Володимир Путін.

Користувачів вельми спантеличив його задоволений вигляд. Правда, деякі припускають, що глава держави просто-напросто змерз.

Знімок показав телеканал "Дождь" у своєму Twitter. "Фото, яке, напевно, стане мемом. Задоволений (або замерзлий) Путін на концерті до відкриття ЧС з футболу", - прокоментували журналісти.

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А ось у користувачів своя версія: пишуть, що Путіна "придавило бронежилетом". "А я такий маленький", - сміються вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що не бачить нічого поганого в публікації Кремлем його фото у напівоголеному вигляді.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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andrei andrei
andrei andrei
Хорошая фотка. Вспомните вальцмана, пытающегося сесть на шпагат - вот там действительно мем:-)
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