"Бронежилетом придавило!" Росіян спантеличило фото "задоволеного" Путіна

У мережі активно обговорюють фото, зроблене під час концерту до відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. На знімку зображений президент країни Володимир Путін.

Користувачів вельми спантеличив його задоволений вигляд. Правда, деякі припускають, що глава держави просто-напросто змерз.

Знімок показав телеканал "Дождь" у своєму Twitter. "Фото, яке, напевно, стане мемом. Задоволений (або замерзлий) Путін на концерті до відкриття ЧС з футболу", - прокоментували журналісти.

Фото, яке напевно стане мемом. Задоволений (або замерзлий) Путін на концерті до відкриття ЧС з футболу.



Фото: Маріанна Максимовська / інстаграм pic.twitter.com/nkmoxR2koU - Телеканал Дождь (@tvrain) 13 червня 2018 р

А ось у користувачів своя версія: пишуть, що Путіна "придавило бронежилетом". "А я такий маленький", - сміються вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін заявив, що не бачить нічого поганого в публікації Кремлем його фото у напівоголеному вигляді.