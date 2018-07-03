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"Борцы-сепараторы": в Google жестко потроллили террористов "ЛНР"

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Поставленный оккупантами в Луганске памятник "Я – десантник" на картах Google обозначили как монумент "Борцам за сепараторство".

Это подметил на своей странице в Facebook журналист и блогер Сергей Иванов.

По его словам, в Луганске почти никогда приживались урбанонимы.

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"Например, сквер Героев Великой Отечественной Войны автохтоны называли "Дураковка", памятник Труженику Луганщины - "Мужик с факелом", скульптурную композицию "Три грации" - "Трехбабник", памятник Ворошилову - "Конь", гостиницу "Дружба" - "Утюг". Не стал исключением и ЛНРовський памятник "Я - десантник", который местные мгновенно переименовали в памятник "Борцам за сепараторство" и даже добавили официальную гугл-метку", - написал блогер.

Напомним, ранее в "ЛНР" нашлись памятники "вагнеровцам".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Иванов
Место
УкраинаЛуганск
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