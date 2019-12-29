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30 декабря • обновлено в 01:51
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"Бл*, хочу п*ссать!" Во время встречи освобожденных украинцев произошел конфуз

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Во время встречи пленных украинцев в "Борисполе" произошел конфуз с сотрудниками Офиса президента.

Об инциденте сообщил в телеграм-канале "Темный рыцарь". ОП вел прямую трансляцию с места событий, в которую попал фрагмент разговора операторов.

Видимо, они не заметили, что трансляция не была завершена, а поэтому не стеснялись нецензурно выражаться в личной, как они полагали, беседе.

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Как писал OBOZREVATEL, после обмена пленными президент Владимир Зеленский заявил, что "борьба за освобождение украинцев не закончена", еще предстоит вернуть остальных пленных.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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