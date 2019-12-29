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30 грудня • оновлено в 03:10
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"Бл*, хочу по**яти!" Під час зустрічі звільнених українців стався конфуз

3.4т
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Під час зустрічі полонених українців в "Борисполі" стався конфуз зі співробітниками Офісу президента.

Про інцидент повідомив в телеграм-каналі "Темний лицар". ОП вів пряму трансляцію з місця подій, в яку потрапив фрагмент розмови операторів.

Мабуть, вони не помітили, що трансляція не була завершена, а тому не соромилися нецензурно висловлюватися в особистій, як вони вважали, бесіді.

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Як писав OBOZREVATEL, після обміну полоненими президент Володимир Зеленський заявив, що " боротьба за звільнення українців не закінчена", ще треба повернути решту полонених.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Бориспіль
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
не зря обоз назвали помойкой ,все помои собирает
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