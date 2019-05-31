"Барыга!" В сети всплыло скандальное видео с "поющим" Саакашвили

В связи с возвращением в Украину третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в социальных сетях начали обсуждать старое видео, на котором политик "поет" про "барыг".

"Барыгой" Саакашвили называл пятого президента Украины Петра Порошенко, который лишил его гражданства и выдворил из страны.

"Это мелкий напуганный дешевый "разводчик" Порошенко. Это не президент. Это не человек даже. Это подлый барыга, который хочет угробить Украину", – заявлял уже выдворенный в Польшу Саакашвили.

Также "барыгами" он обзывал украинских политиков и чиновников, которые, по его мнению, обворовывали Украину. В результате в сети создали пародийное видео на мотив песни британского исполнителя Эда Ширана Shape of You.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября 2018 года политик прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Украинцы в сети бурно отреагировали на решение Зеленского по Саакашвили.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину. Он прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал