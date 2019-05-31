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"Барига!" У мережі спливло скандальне відео зі "співаючим" Саакашвілі

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У зв'язку з поверненням в Україну третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в соціальних мережах почали обговорювати старе відео, на якому політик "співає" про "бариг".

"Баригою" Саакашвілі називав п'ятого президента України Петра Порошенка, який позбавив його громадянства і видворив із країни.

"Це невеликий наляканий дешевий "розводник" Порошенко. Це не президент. Це не людина навіть. Це підлий барига, який хоче угробити Україну", – заявляв уже видворений у Польщу Саакашвілі.

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Також "баригами" він обзивав українських політиків і чиновників, які, на його думку, обкрадали Україну. В результаті в мережі створили пародійне відео на мотив пісні британського виконавця Еда Ширана Shape of You.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

  • 22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

  • 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

  • Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд у країну до 2021 року через вчинене правопорушення.

  • Президент України Володимир Зеленський повернув екс-голови Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

  • Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення Зеленського щодо Саакашвілі.

  • 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну. Він прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Варшави.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Мосин Клим
Мосин Клим
ехал бы он в Грузию.....
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