На сайте по поиску работы "Work.ua" появилось резюме с данными премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Неизвестные 3 марта опубликовали его анкету, указав, что премьер якобы ищет работу продавца самокатов с зарплатой от 5 тыс. 500 гривен. Вскоре это резюме было удалено.

В строке "Образование" были указаны данные из биографии Гончарука: он закончил Национальную академию государственного управления при президенте и учился в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).

Алексей Гончарук РБК-Украина

В категории "Опыт" указаны должности премьер-министра и артиста масовки.

В дополнительной информации автор написал, что "Гончарук" ищет работу "в сфере управления и менеджмента".

"Готов за умеренную плату работать в массовке на ТВ. Имею опыт работы с самокатами. Могу приступать к работе с завтрашнего дня", – говорится в резюме.

Резюме "Гончарука" Скриншот

Резюме "Гончарука" Скриншот

Резюме "Гончарука" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в годы юности нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук активно участвовал в различных митингах, а также снимался в массовке телевизионных шоу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram