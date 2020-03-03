Главная Новости
3 марта • обновлено в 20:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

В сети появилось объявление "Гончарука" о поиске работы

Читать материал на украинском

На сайте по поиску работы "Work.ua" появилось резюме с данными премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Неизвестные 3 марта опубликовали его анкету, указав, что премьер якобы ищет работу продавца самокатов с зарплатой от 5 тыс. 500 гривен. Вскоре это резюме было удалено.

В строке "Образование" были указаны данные из биографии Гончарука: он закончил Национальную академию государственного управления при президенте и учился в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

РБК-Украина

В категории "Опыт" указаны должности премьер-министра и артиста масовки.

В дополнительной информации автор написал, что "Гончарук" ищет работу "в сфере управления и менеджмента".

"Готов за умеренную плату работать в массовке на ТВ. Имею опыт работы с самокатами. Могу приступать к работе с завтрашнего дня", – говорится в резюме.

Резюме "Гончарука"

Резюме "Гончарука"

Скриншот

Резюме "Гончарука"

Резюме "Гончарука"

Скриншот

Резюме "Гончарука"

Резюме "Гончарука"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в годы юности нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук активно участвовал в различных митингах, а также снимался в массовке телевизионных шоу.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Работа в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Работа в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
политика фотографии работа курьез
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
22
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
богдан автор?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации