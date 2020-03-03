На сайті з пошуку роботи "Work.ua" з'явилося резюме з даними прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Невідомі 3 березня опублікували його анкету, вказавши, що прем'єр нібито шукає роботу продавця самокатів із зарплатою від 5 тис. 500 гривень. Незабаром це резюме було видалено.

У рядку "Освіта" були вказані дані з біографії Гончарука: він закінчив Національну академію державного управління при президенті та навчався в Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Олексій Гончарук РБК-Україна

У категорії "Досвід" вказані посади прем'єр-міністра та артиста масовки.

У додатковій інформації автор написав, що "Гончарук" шукає роботу "в сфері управління та менеджменту".

"Готовий за помірну плату працювати в масовці на ТБ. Маю досвід роботи з самокатами. Можу приступати до роботи із завтрашнього дня", – йдеться в резюме.

Резюме "Гончарука" Скріншот

Резюме "Гончарука" Скріншот

Резюме "Гончарука" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у роки юності нинішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук активно брав участь у різних мітингах, а також знімався в масовці телевізійних шоу.

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