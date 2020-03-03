На сайті з пошуку роботи "Work.ua" з'явилося резюме з даними прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
Невідомі 3 березня опублікували його анкету, вказавши, що прем'єр нібито шукає роботу продавця самокатів із зарплатою від 5 тис. 500 гривень. Незабаром це резюме було видалено.
У рядку "Освіта" були вказані дані з біографії Гончарука: він закінчив Національну академію державного управління при президенті та навчався в Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).
Олексій Гончарук
РБК-Україна
У категорії "Досвід" вказані посади прем'єр-міністра та артиста масовки.
У додатковій інформації автор написав, що "Гончарук" шукає роботу "в сфері управління та менеджменту".
"Готовий за помірну плату працювати в масовці на ТБ. Маю досвід роботи з самокатами. Можу приступати до роботи із завтрашнього дня", – йдеться в резюме.
Резюме "Гончарука"
Скріншот
Резюме "Гончарука"
Скріншот
Резюме "Гончарука"
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, у роки юності нинішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук активно брав участь у різних мітингах, а також знімався в масовці телевізійних шоу.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Робота в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".