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3 березня • оновлено в 21:56
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У мережі з'явилося оголошення "Гончарука" про пошук роботи

4.8т
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На сайті з пошуку роботи "Work.ua" з'явилося резюме з даними прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Невідомі 3 березня опублікували його анкету, вказавши, що прем'єр нібито шукає роботу продавця самокатів із зарплатою від 5 тис. 500 гривень. Незабаром це резюме було видалено.

У рядку "Освіта" були вказані дані з біографії Гончарука: він закінчив Національну академію державного управління при президенті та навчався в Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП).

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

РБК-Україна

У категорії "Досвід" вказані посади прем'єр-міністра та артиста масовки.

У додатковій інформації автор написав, що "Гончарук" шукає роботу "в сфері управління та менеджменту".

"Готовий за помірну плату працювати в масовці на ТБ. Маю досвід роботи з самокатами. Можу приступати до роботи із завтрашнього дня", – йдеться в резюме.

Резюме "Гончарука"

Резюме "Гончарука"

Скріншот

Резюме "Гончарука"

Резюме "Гончарука"

Скріншот

Резюме "Гончарука"

Резюме "Гончарука"

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у роки юності нинішній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук активно брав участь у різних мітингах, а також знімався в масовці телевізійних шоу.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Робота в Україні
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
політика фотографии робота курйоз
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Гоша Злой
Гоша Злой
богдан автор?)
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