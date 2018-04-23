"А чо, так можно было?" Появилась реакция сети на отставку Саргсяна

Пользователи сети отреагировали на решение премьер-министра Армении Сержа Саргсяна об уходе в отставку на фоне массовых протестов в стране.

В сети многие выразили поддержку народу Армении и обрадовались победе революционеров. "Обозреватель" собрал для вас лучшие реакции в Twitter и Facebook.

"Серж Саргсян подал в отставку. Оппозиция выиграла. Без крови и жертв. Мирный протест победил. "Хотите как в Армении?" - написал Арсен Аветисян.

Серж Саргсян подал в отставку. Оппозиция выиграла. Без крови и жертв. Мирный протест победил.

"Хотите как в Армении?" — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 апреля 2018 г.

"Саргсян: Я подаю в отставку!

Янык-из-Ростова: Подожди, а чо, так можно было?" - иронизирует 5AllanLeVito.

Саргсян: Я подаю в отставку!



Янык-из-Ростова: Подожди, а чо, так можно было? — vAnilla Love t (@5AllanLeVito) 23 апреля 2018 г.

Многие пользователи поздравили армянский народ с победой.

Некоторые пользователи публикуют снимки радости протестующих.

"В Ереване Саргсяна вынесли из власти. А россияне продолжают запускать бумажные самолётики", - пишет МИД Роисси.

В Ереване Саргсяна вынесли из власти. А россияне продолжают запускать бумажные самолётики: https://t.co/wJ5wyzhqIv — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 апреля 2018 г.

"Пытаясь отключить Телеграм, РТН отключил премьер министра Армении.....", - пишут в комментариях.

"Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом говорится в его заявлении на сайте правительства Армении. Братцы армяне. Вы вот прям офигительные молодцы", - написал журналист Аркадий Бабченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось видео с реакцией протестующих на заявление Саргсяна об отставке.