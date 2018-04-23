"А чо, так можно было?" Появилась реакция сети на отставку Саргсяна

Пользователи сети отреагировали на решение премьер-министра Армении Сержа Саргсяна об уходе в отставку на фоне массовых протестов в стране.
В сети многие выразили поддержку народу Армении и обрадовались победе революционеров. "Обозреватель" собрал для вас лучшие реакции в Twitter и Facebook.
"Серж Саргсян подал в отставку. Оппозиция выиграла. Без крови и жертв. Мирный протест победил. "Хотите как в Армении?" - написал Арсен Аветисян.
Серж Саргсян подал в отставку. Оппозиция выиграла. Без крови и жертв. Мирный протест победил.— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 апреля 2018 г.
"Хотите как в Армении?"
"Саргсян: Я подаю в отставку!
Янык-из-Ростова: Подожди, а чо, так можно было?" - иронизирует 5AllanLeVito.
Саргсян: Я подаю в отставку!— vAnilla Love t (@5AllanLeVito) 23 апреля 2018 г.
Янык-из-Ростова: Подожди, а чо, так можно было?
Многие пользователи поздравили армянский народ с победой.
Армянская победа https://t.co/NQxJhUxn73 #армения— Jo Chellimench (@chellimench) 23 апреля 2018 г.
Некоторые пользователи публикуют снимки радости протестующих.
Слёзы радости в #Армения pic.twitter.com/YIO3SwaBrN— Станислав Пугачев (@stasbutovo) 23 апреля 2018 г.
"В Ереване Саргсяна вынесли из власти. А россияне продолжают запускать бумажные самолётики", - пишет МИД Роисси.
В Ереване Саргсяна вынесли из власти. А россияне продолжают запускать бумажные самолётики: https://t.co/wJ5wyzhqIv— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 23 апреля 2018 г.
"Пытаясь отключить Телеграм, РТН отключил премьер министра Армении.....", - пишут в комментариях.
"Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Об этом говорится в его заявлении на сайте правительства Армении. Братцы армяне. Вы вот прям офигительные молодцы", - написал журналист Аркадий Бабченко.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось видео с реакцией протестующих на заявление Саргсяна об отставке.
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