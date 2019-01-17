''Золотого батона нет'': вокруг ''Межигорья'' Януковича разгорается новый скандал

Значительная часть конфискованного имущества президента-беглеца Виктора Януковича пропала с территории "Межигорья".

Как заявил изданию "Цензор.НЕТ" адвокат Национального агентства по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Андрей Потемкин, полного списка вещей, которые исчезли, пока нет.

"Мы знаем о пропаже золотого батона, который никто не может найти. Знаем об элитных суперкарах, которые никто не может найти. Но в момент, когда активисты впервые туда заходили, они были", — рассказал Потемкин.

Андрей Потемкин censor.net.ua

"По движимому [имуществу] есть большие вопросы. Если посмотреть перечень, там буквально прописаны вешалки, стульчаки от унитазов, алкогольные напитки. Когда я это прочитал, сразу подумал: а где машины, где суперевропейская, не имеющая аналогов в Украине, лаборатория пищевых продуктов, которую Минобороны до сих пор просит для потребностей армии? Где драгоценные иконы и картины? Этого всего нам не передали", — утверждает юрист.

Потемкин рассказал, что когда ГПУ узнала о планах Нацагентства провести инвентаризацию конфискованного у экс-президента имущества, то на несколько месяцев этот вопрос повис в воздухе.

"У нас были встречи с прокурорами ГПУ. На одной из них Горбатюк (Сергей Горбатюк, руководитель Управления специальных расследований ГПУ. — Ред.) 15 минут рассказывал, как в первую холодную зиму съели местные аборигены элитную корову, которую Янукович из-за морей привез с суперсертификатами, но зато взамен из какого-то села пригнали 3 других коровы. Больше никакой информации", — утверждает Потемкин.

Главный юрист АРМА обещает, что общественность сможет ознакомиться с состоянием имущества в резиденции экс-президента, как только "Межигорью" выберут управителя.

"Мы дружно с общественниками и журналистами отправимся в "Межигорье". С камерами пройдем по всей территории, заглянем в каждую щель, тогда и узнаем, что же там действительно осталось. Прокуроры несут ответственность за все, что разворовано в "Межигорье", они не обеспечили сохранность арестованного имущества", — сказал Потемкин.

"Межигорье" Корреспондент

Напомним, Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.

Как писал OBOZREVATEL, беглый экс-президент Украины вывез из "Межигорья" несколько костюмов, надеясь вернуться через несколько дней.

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