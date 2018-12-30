''Знаю фамилию'': Луценко заявил о прорыве в деле об убийстве Гандзюк

Следствию известна фамилия заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".
"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", — сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Катю Гандзюк.
Катя Гандзюк
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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба. После этого полиция переквалифицировала дело в законченное умышленное убийство.
Гандзюк была известна своей проукраинской позицией, а также критикой в адрес органов власти, в частности областного управления Нацполиции Херсонщины.