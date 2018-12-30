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''Знаю фамилию'': Луценко заявил о прорыве в деле об убийстве Гандзюк

1.3тЧитать материал на украинском

Следствию известна фамилия заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", — сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Катю Гандзюк.

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Катя Гандзюк

Катя Гандзюк

facebook.com/gandziukgate/

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Екатерина ГандзюкЮрий Луценко
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украинырасследование
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