''Знаю фамилию'': Луценко заявил о прорыве в деле об убийстве Гандзюк

Следствию известна фамилия заказчика убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире "5 канала" в программе "Рандеву".

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", — сказал Луценко в ответ на вопрос, кто убил Катю Гандзюк.

Катя Гандзюк facebook.com/gandziukgate/

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