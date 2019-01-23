"Зима" все: воин ВСУ показал ликвидированного террориста "Пятнашки"

На Донбассе ликвидирован очередной террорист "ДНР" Дмитрий Бондаренко.

Он был внесен в базу "Миротворца". Об этом сообщил на своей странице в Facebook воин ВСУ Анатолий Штефан.

"22.01.19 бригада-200 пополнилась очередным бойцом. Бондаренко "Зима" Дмитрий из Крыма", — сообщил боец.

В сети сообщили, что Бондаренко воевал в террористическом батальоне "Пятнашка".

Как сообщал OBOZREVATEL, с момента начала Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупанты потеряли 450 человек живой силы. Еще 850 кадровых российских военных были ранены с 30 апреля 2018 года.

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