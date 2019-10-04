Жуткая авиакатастрофа под Львовом: появились первые видео с места ЧП

Утром 4 октября под Львовом, у кладбища в Сокольниках, село Жировка, разбился самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. Он направлялся из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Появились первые видео с места катастрофы.

По последним данным в ЧП пострадали пять человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Всего на борту находилось восемь человек: семь – члены экипажа и один сопровождающий груз.

Жуткая авиакатастрофа под Львовом Facebook Игоря Зинкевича

Самолет исчез из радаров после запроса разрешения на посадку на львовском аэродроме, с ним была потеряна радиосвязь. Позже экипаж сообщил об осуществлении аварийной посадки в Сокольниках. Причиной стало окончание горючего.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Львовом утром 4 октября совершил аварийную посадку самолет Ан-12, на борту которого находилось восемь человек: из них 7 членов экипажа и один человек, который сопровождала груз. Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Самолет следовал из Виго (Испания) во Львов для дозаправки. По последним данным погибли пять человек. В сети появились первые фото с места катастрофы.

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