Журналисты посчитали, сколько Путин ''украл'' денег у россиян на Крымский мост

Строительство Керченского моста обошлось России в почти 228 млрд рублей (3,66 млрд долларов по среднему курсу от начала реализации проекта).

Как отметили в сюжете "Крым. Реалии", это по 44 доллара, то есть почти 3 тысячи рублей или 1 220 гривен, с каждого трудоспособного (83 млн 220 тысяч) жителя РФ.

При этом качество работ, которые контролирует лично президент страны-агрессора Владимир Путин, сомнительное, что признали даже сами строители.

Скрин видео "Крым. Реалии"

Отметим, вице-президент ассоциации "Мосты Украины" Петр Коваль рассказал о разрушительных просчетах оккупантов.

По его словам, надежности построенного оккупантами Крымского моста угрожают три фактора, среды которых главный — размещение сооружения на стыке тектонических плит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины продолжает фиксировать смещения опор Крымского моста, что ставит под угрозу жизни людей.

По мнению главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, оккупанты до сих пор не решили проблему скорого обледенения конструкций моста.