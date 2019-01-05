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Журналисты посчитали, сколько Путин ''украл'' денег у россиян на Крымский мост

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Строительство Керченского моста обошлось России в почти 228 млрд рублей (3,66 млрд долларов по среднему курсу от начала реализации проекта).

Как отметили в сюжете "Крым. Реалии", это по 44 доллара, то есть почти 3 тысячи рублей или 1 220 гривен, с каждого трудоспособного (83 млн 220 тысяч) жителя РФ.

При этом качество работ, которые контролирует лично президент страны-агрессора Владимир Путин, сомнительное, что признали даже сами строители.

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Журналисты посчитали, сколько Путин ''украл'' денег у россиян на Крымский мост

Скрин видео "Крым. Реалии"

Отметим, вице-президент ассоциации "Мосты Украины" Петр Коваль рассказал о разрушительных просчетах оккупантов.

По его словам, надежности построенного оккупантами Крымского моста угрожают три фактора, среды которых главный — размещение сооружения на стыке тектонических плит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины продолжает фиксировать смещения опор Крымского моста, что ставит под угрозу жизни людей.

По мнению главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, оккупанты до сих пор не решили проблему скорого обледенения конструкций моста.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Крымский мостРоссия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Вот в чем проблема хахлы эти деньги в кридит берут под 10% . А Россия мосты строит. Хахлы у вас долгов более 75% ВПП . Хахлы завидуют захлядской завестю
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ах, как каклосми негодуют! Как пендостанское радио-сволота за россиян переживает! И правда. Нет, чтобы как все нормальные демократические страны (не будем тыкать пальцем), брать взаймы у МВФ, а деньги разворовывать, они мосты строят. И ведь не один мост. Их за год по стране целую кучу построили. Это сколько же денег у россиян отняли! А ведь ещё и дороги строят, гады! А школ сколько, детсадов! Да это же песдец просто!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Р.S. А у нас в посёлке тротуаров новых везде понастроили. И амфальт новый на половине улиц! Это же страшно подумать, сколько они денег у меня отняли!
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