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Журналист о расстреле группы эвакуации на Донбассе: 9 человек попали в тройную засаду

Юрий Сергиенко
Расследования
8,2 т.
Цаплиенко рассказал подробности обстрела эвакуационной группы на Донбассе

Цаплиенко рассказал подробности обстрела эвакуационной группы на Донбассе. Фото 24tv.ua.

На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что в результате обстрела погибли два человека, в том числе медик.

"Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ. Все были в белых шлемах и специальных жилетах", – написал журналист.

По словам Цаплиенко, украинский военнослужащих начали обстреливать с трех сторон.

"Все попали в тройную засаду. Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – уточнил он.

Telegram Андрея Цаплиенко

Telegram Андрея Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины был убит военный медик. Еще двое бойцов получили ранения.

УкраинаВойна на ДонбассеООСВооруженные силы УкраиныАндрей Цаплиенко
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