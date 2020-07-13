Журналист о расстреле группы эвакуации на Донбассе: 9 человек попали в тройную засаду

На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что в результате обстрела погибли два человека, в том числе медик.

"Об эвакуации тела договаривались через ОБСЕ и СЦКК. Договорились. Боевики согласились. Для эвакуации вышла группа из девяти наших военных вместе с представителем СЦКК. Под гарантии ОБСЕ. Все были в белых шлемах и специальных жилетах", – написал журналист.

По словам Цаплиенко, украинский военнослужащих начали обстреливать с трех сторон.

"Все попали в тройную засаду. Группу, несмотря на все гарантии, начали обстреливать с трех сторон. Двое наших людей, один из которых медик, погибли на месте", – уточнил он.

Telegram Андрея Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины был убит военный медик. Еще двое бойцов получили ранения.