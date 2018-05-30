УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Журналист Бабченко жив

65.8тЧитать новость на украинском

Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

"Уважаемые друзья! Я, конечно, должен бы сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, весь наш мир, наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - отметил Грицак.

Василий Грицак, Аркадий Бабченко и Юрий Луценко

Новости
Место покушения: появилось эксклюзивное видео с Бабченко

На мероприятии также появился сам Бабченко.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом. Весь месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали, результатом стала эта спецоперация", - сказал журналист.

Кроме того, Аркадий попросил прощения у супруги.

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", – отметил Бабченко.

Президент Порошенко распорядился о круглосуточной охране для Бабченко и его семьи. Кроме того, он поблагодарил СБУ за отличную работу.

Канал ATR, чьим сотрудником был российский журналист, эмоционально встретил сообщение о том, что Бабченко жив. Кроме того, в сети радуются новости и шутят по поводу чудесного "воскрешения".

В России же назвали украинскую спецоперацию "маскарадом и пропагандой".

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмутились спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

Позже СБУ заявила, что за денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО. Как оказалось, организатор, готовивший покушение на российского журналиста, планировал ликвидировать в Украине 30 человек.

Также было обнародовано видео задержания организатора "убийства".

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Объект
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
47
64
Смешно
132
Интересно
25
Печально
50
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ганин Александр
Ганин Александр
Ахаххаха,а я тут хвалю ФСБ,ну бл. Хохлы,ну юмористы.))))
Ответить
1
0
Шевченко Олег
Шевченко Олег
Не ту страну назвали Гондурасом :) :) :) А уже во весь рупор ФСБ киллера прислала, Путин убил, Россия отстреливает! Дебилы бля..ь!!!
Ответить
2
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Ахаха, укроскотов как лохов наипали. Сколько же говна с шумеров вытекло за день. Ну ничего, биомасса его быстро восполнит.
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Мила Людмила
Мила Людмила
скот в твоем зеркале отразится
Ответить
0
0
Шматко Лидия
Шматко Лидия
Павлов Дмитрий, В Украине есть "дурка" им.Павлова,так тебе прямиком туда нужно патриот.
Ответить
2
1

Наши блоги