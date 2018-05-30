Журналист Бабченко жив

Российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

"Уважаемые друзья! Я, конечно, должен бы сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать. Я наоборот хочу поздравить его семью, весь наш мир, наблюдает за этим действом и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения", - отметил Грицак.

Василий Грицак, Аркадий Бабченко и Юрий Луценко

На мероприятии также появился сам Бабченко.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел как парни работали, как они рыли носом. Весь месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали, результатом стала эта спецоперация", - сказал журналист.

Кроме того, Аркадий попросил прощения у супруги.

"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. По результатам операции, человек взят, он находится под стражей", – отметил Бабченко.

Президент Порошенко распорядился о круглосуточной охране для Бабченко и его семьи. Кроме того, он поблагодарил СБУ за отличную работу.

Канал ATR, чьим сотрудником был российский журналист, эмоционально встретил сообщение о том, что Бабченко жив. Кроме того, в сети радуются новости и шутят по поводу чудесного "воскрешения".

В России же назвали украинскую спецоперацию "маскарадом и пропагандой".

В международной негосударственной организации "Репортеры без границ" возмутились спецоперацией Службы безопасности с инсценировкой убийства Бабченко.

RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F — Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

Позже СБУ заявила, что за денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО. Как оказалось, организатор, готовивший покушение на российского журналиста, планировал ликвидировать в Украине 30 человек.

Также было обнародовано видео задержания организатора "убийства".