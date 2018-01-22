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"Жизнь за мирное будущее": ВСУ понесли потери на Донбассе

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Террористы продолжили огневые провокации по украинским позициям, в результате чего погиб один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На луганском направлении враг, посреди ночи, нарушил режим прекращения огня недалеко Троицкого, где вел огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утренние часы. В течение дня, с небольшими перерывами, с разных направлений, оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-ти и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское", – сказано в сообщении.

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Также, террористы применили минометы 82-мм калибра по защитникам Новотроицкого на донецком направлении. Отмечается, что с начала суток агрессор совершил шесть прицельных обстрелов.

"Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", – резюмировали в штабе.

Как сообщал "Обозреватель", накануне террористы обстреливали позиции украинских военных по всей линии разграничения.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости ЛНРНовости Донбасса
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