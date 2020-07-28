Житель Луганска заснял обстрелы города террористами: всплыло неизвестное видео

Террористы из минометов обстреливали Луганск в 2014 году. Фото 24tv.ua.

Житель Луганска заснял на видео, как летом 2014 года террористы "ЛНР" обстреливали город из миномета, чтобы обвинить в этом украинских военнослужащих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Денис Казанский, опубликовав соответствующий ролик (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

Казанский пояснил, что видео было опубликовано еще в 2014 году и было в открытом доступе, однако просмотров почти не набрало.

На кадрах слышно, как миномет стреляет в городе, а спустя несколько секунд в соседнем районе падает снаряд.

"Имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же "ополченцы". Я наткнулся на него (видео) случайно, и считаю его чрезвычайно важным свидетельством, которое необходимо распространить", – пояснил журналист.

Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 28 июля, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе.