Жестокое убийство студенток в Харькове: подозреваемый сбежал в Турцию

В Турции 5 января задержали подозреваемого в жестком убийстве двух студенток в Харькове, 22-летнего Цокмеза Гусна Цана.

Он прибыл на территорию Турции 2 января и с тех пор разыскивался Интерполом, пишет турецкой издание DHA (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Подозреваемый, предположительно, был парнем одной из убитых девушек. Его задержали и доставили в полицейский участок", – уточнили в СМИ.

Задержание Скриншот

Подозреваемый Национальная полиция в Харьковской области

Напомним, что тела двух турецких студенток с перерезанным горлом нашли в харьковской арендованной квартире. Подозрения пали на парня одной из жертв, который исчез сразу после убийства.

Как писал OBOZREVATEL, 5 января полиция Харьковской области заочно объявила Цану о подозрении в совершении двойного убийства. В последний раз в Украине его видели 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентинивськой и станции метро "Студенческая".