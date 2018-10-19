Ждет катастрофа и развал: генерал дал печальный для России прогноз

Россия вступила в этап застоя, который привел Советский Союз к развалу и катастрофе.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф". По его словам, президента России Владимира Путина ждут тяжелые времена.

"Я считаю, что Россия вступила в этап застоя, который привел Советский Союз к развалу и катастрофе, и думаю, что если будет продолжаться такая политика узурпатора Путина, его коррумпированной среды и элиты, то Россию ждут очень тяжелые времена. Простой русский народ сейчас достаточно серьезно страдает из-за падения уровня жизни в стране: в Москве, Санкт-Петербурге немножко что-то крутится, а на окраинах - там очень серьезная проблема", - добавил Богдан.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях, Украина как государство должна принимать эффективные законодательные, административные, финансовые меры, использовать международные ресурсы для того, чтобы не только отстоять свою независимость и суверенитет, но и восстановить свою территориальную целостность.

"То есть создать такие условия, в том числе и военным путем, чтобы агрессор, интервент покинул международно-признанную территорию Украины - Донбасс и Крым. И я думаю, что это произойдет, несмотря ни на что. Потому что ситуация в самой России тоже складывается очень непросто, санкции влияют, уже газовые проблемы не настолько подпитывают экономику страны, уже россияне приступили к продаже тех американских активов, которые у них были. А это очень серьезные вещи", - подчеркнул экс-разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинские спецслужбы получилискандальную информацию о Путине.