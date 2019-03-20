Больше 100 дней в плену: омбудсмен России рассказала о состоянии украинских моряков

Украинского моряка Василия Сороку, спустя более 100 дней российского плена, прооперировали и удалили осколки из руки.

Об этом рассказала в эфире ObozTV уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, от других пленных жалоб не поступало.

"Произведена операция Сороке в гражданской больнице имени Пирогова очень хорошим хирургом. Ему были удалены мелкие осколки, сшиты сухожилия. Он чувствует себя хорошо", – сообщила омбудсмен РФ.

Василий Сорока

Также Москалькова прокомментировала психиатрическую экспертизу для украинских военнопленных.

"В отношении любого, кто поступает в следственный изолятор, проводится медицинский осмотр. Но не у всех в отношении психического здоровья. Я не уверена, что именно все 24 человека были подвергнуты этому осмотру. Ко мне никакие жалобы не поступали ни от консулов, ни от родственников, ни от самих заключенных, что они считают это нарушением", – заявила она.

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