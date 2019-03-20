Больше 100 дней в плену: омбудсмен России рассказала о состоянии украинских моряков

Украинского моряка Василия Сороку, спустя более 100 дней российского плена, прооперировали и удалили осколки из руки.
Об этом рассказала в эфире ObozTV уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, от других пленных жалоб не поступало.
"Произведена операция Сороке в гражданской больнице имени Пирогова очень хорошим хирургом. Ему были удалены мелкие осколки, сшиты сухожилия. Он чувствует себя хорошо", – сообщила омбудсмен РФ.
Василий Сорока
Также Москалькова прокомментировала психиатрическую экспертизу для украинских военнопленных.
"В отношении любого, кто поступает в следственный изолятор, проводится медицинский осмотр. Но не у всех в отношении психического здоровья. Я не уверена, что именно все 24 человека были подвергнуты этому осмотру. Ко мне никакие жалобы не поступали ни от консулов, ни от родственников, ни от самих заключенных, что они считают это нарушением", – заявила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шестеро раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.
Все захваченные 24 моряка объявили себя военнопленными. В России предположили, что их обмен может произойти уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборах в Украине.
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