Земля выгорела: последствия атаки России на ВСУ показали на видео

На видео показали последствия внезапного наступления российских вооруженных формирований на ВСУ на Донбассе, которое произошло 18 февраля.

Кадры опубликовала пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Видео было снято возле Попасной. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Военные показывают осколки снарядов, отмечая, что обстрел производился из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!