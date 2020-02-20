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20 февраля • обновлено в 08:13
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Земля выгорела: последствия атаки России на ВСУ показали на видео

4.4т
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На видео показали последствия внезапного наступления российских вооруженных формирований на ВСУ на Донбассе, которое произошло 18 февраля.

Кадры опубликовала пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Видео было снято возле Попасной. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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Военные показывают осколки снарядов, отмечая, что обстрел производился из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Почему захыснык зажмурился на подходах к сепарам?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, из вас делают идиотов, вы это пнимаете?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Zhikharev Dmitry, якщо за допомогою тебе, то хоч з сатаною, аби не з плюючим і стріляючим в спину росіянином.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как обычно, ДРГ украины попыталась прорваться к ополченцам, подорвались на минах (ожидаемо), а теперь вопят мол анасзашо.
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