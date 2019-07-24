"Зеля, пішов у д*пу!" Террористы решили подставить ВСУ и опозорились. Смешное видео

Террористы "Л/ДНР" сняли нелепое фейковое видео о ВСУ, показав, как они якобы открывают огонь на Донбассе во время перемирия.

Боевики сыграли нетрезвых украиноязычных военных в балаклавах и одежде с националистической символикой. Ролик наемники России опубликовали в сети (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

При этом перед выстрелом один из неудавшихся актеров зигует и говорит: "Зеля, пішов у д*пу зі своїм перемирієм".

Скрин видео

"Фейки бывают разные, но здесь даже я прослезился. Здесь есть все, кроме визитки Яроша и шеврона полка "Азов", – написал о фейке офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

"Особенно нравится, что оно поворачивает голову, чтобы упасть прямо на автоматы", "Это не украиноязычный говорит. Текст человека, который всю жизнь говорил на русском", "Плохо подготовились!" – комментируют пропагандистский ролик пользователи соцсетей.

Скрин комментариев к видео

Скрин комментариев к видео

Что бля*дЬ???🤣



Дешевый дырявый фейк🤣 pic.twitter.com/EDGOis2MF9 — Дежурный по дЫнЫрЫ (@dezhurka_dYnYrY) July 24, 2019

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Российская пропаганда выдала фейк об обстрелах "мирных жителей Донбасса". Так космонавт и герой России Елена Серова заявила, что из космоса с борта МКС невооруженным глазом она видела как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска."Они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди", - заявила Серова.

Также пропагандисты из съемочной группы телеканала "Звезда"заявили, что попали под минометный обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

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