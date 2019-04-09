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Зеленского обвинили в связях с ФСБ: СБУ пообещала разобраться

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Служба безопасности Украины рассмотрит обращение центра "Миротворец", в котором идет речь о том, что избирательную кампанию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы финансирует ФСБ РФ.

Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передает "Интерфакс-Украина".

Шоумена обвинили в связях с офицером ФСБ, который якобы выводил деньги для Зеленского через криптобиржу и передавалпосреднику, который является боевиком незаконного вооруженного формирования.

"Получили обращение. Главное следственное управление будет изучать", – поделилась Гитлянская.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Delfi

Отмечается, что в обращении "Миротворца" от 7 апреля указано, что 25 февраля 2019 года были получены сведения о том, что "спецслужбы российского агрессора и созданные им террористические организации принимают непосредственное участие в финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского".

Фотокопия документа появилась на странице центра в Twitter. Адресован он был СБУ, Совету национальной безопасности и обороны Украины и Верховной Раде.

Зеленского обвинили в связях с ФСБ: СБУ пообещала разобраться

twitter.com/myrotvorets_

Как ответили в СНБО, данный орган не имеет полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность, чтобы проверить приведенные факты, поэтому материалы были направлены в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию о том, что права на ролик Зеленского, в котором кандидат в президенты Украины вызывает на дебаты своего оппонента Петра Порошенко, принадлежат компании Kedoo Entertainment Russia.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019СБУсайт МиротворецСНБО
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Пигин Макс
Пигин Макс
Долболобы!!!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Пигин Макс, да согласен... у мокшанских козлов очень твердый лоб...
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Пигин Макс, да уж, так спалиться это надо уметь. Но палиться это у него в крови.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну то шо у Зелени уши из Казлятни растут и ежу понятно, но почему СБУ об этом заявило только сейчас?????
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
UaDonetsk Umka, потому что раньше было рано. По многим причинам.
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