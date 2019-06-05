Огонь на Донбассе: Жданов оценил обещание Зеленского

Прекращение огня в зоне боевых действий на востоке Украины "априори невозможно" в сложившихся условиях.

Об этом OBOZREVATEL заявил военный эксперт Олег Жданов. "Видимо, Зеленский знает что-то, чего не знаем мы", - сказал он, комментируя слова президента Украины о том, что на переговорах в Минске, которые пройдут 5 июня, будут озвучены предложения по прекращению огня.

"Видимо, он знает что-то, чего не знаем мы. Потому что в тех условиях, которые существуют сегодня в зоне Операции Объединенных сил, прекращение огня априори невозможно", - убежден эксперт.

Бойцы ВСУ, иллюстрация Iamir.info

Вместе с тем он подчеркнул: крайне важно, кто будет участвовать в этих переговорах. "Очень важно, с кем Кучма в Минске сядет за стол переговоров. Если опять с представителями самозваных республик в присутствии "посредника и миротворца", как они себя позиционируют – Российской Федерации, то это утопия, и они ни к чему не приведут. Прекращения огня не будет, обмена пленными тем более не будет. Если же позиция будет изменена, тогда возможны варианты", - сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на очередной встрече контактной группы в Минске 5 июня украинская сторона озвучит предложения по прекращению огня и обмену пленными.

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