Жуткая история произошла в Сумах. Банда подростков жестоко издевалась над 7-летним мальчиком. Все это снимали на видео, а потом выкладывали на YouTube. Отец пострадавшего ребенка случайно узнал об этом и написал заявление в полицию. Однако там дело открыли только после того, как местные жители вышли на акцию протеста и пообещали, что не дадут спустить это преступление на тормозах.

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Люди боятся отпускать детей

Район "Добровольный" в Сумах состоит из частных домов. Тут все друг друга знают, и жуткая история об издевательствах над 7-летним ребенком теперь известна всем. Родители боятся выпускать детей гулять одних, да и взрослые опасаются подростковой банды, которая уже давно третирует весь район.

Местные жители вышли на акцию протеста 0542.ua

"Эти малолетки, им по 12-14 лет, учатся в местной школе №16. В учебном заведении давно с дисциплиной не все в порядке. С 2012 года родители настаивают на том, чтобы директора поменяли. Но все без толку. Вот теперь ученики этой школы и отличились", – рассказывает OBOZREVATEL местная жительница.

Заставляли садиться на ручку от зонта

Первое видео с издевательствами над мальчиком появились в YouTube еще в марте этого года. "Я видела эпизод, где в заброшенном гараже возле этой школы подростки заставляют ребенка есть собачье г**но. Лицо мальчика вымазано, он испуган и растерян. А за кадром слышны голоса этих уродов: "Ну что вкусно? Правда, вкусно!" – продолжает жительница этого микрорайона.

На втором видео уже малолетки заставляют ребенка садиться на отломанную от зонта ручку. И приговаривают: "Ниже садись, ниже".

Местные жители вышли на акцию протеста 0542.ua

"А на третьем видео ребенка вовсе сажали на бутылку. Это произошло 25 июля. Мальчик шел домой и сильно плакал. Его остановили другие дети, которые в этом не участвовали, но то ли он им рассказал, то ли они знали. Они привели ребенка домой, там был отец. Он стал расспрашивать что случилось, тогда ребята ему рассказали. Отец сразу вызвал полицию", – говорит женщина.

Полиция заявила, что изнасилования не было

Однако, по мнению местных жителей, полиция не торопилась открывать дело. "Когда мы туда позвонили и поинтересовались, на какой стадии находится расследование, то нам ответили: "Какое расследование, о чем вы?" Потом мы прочитали, что в полиции заявили – никакого изнасилования ребенка не было! Поэтому родители микрорайона спонтанно вышли на акцию протеста", – рассказывает местная жительница. Но железную дорогу, как ошибочно писали ранее, никто не перекрывал.

"Мы все боимся за своих детей. Сегодня это будет чей-то ребенок, а завтра нападут на моего. Все напуганы. Эти подростки ведут асоциальный образ жизни. Они могут обматерить взрослых, повредить имущество. И им все сходит с рук, просто удивительно", – говорит OBOZREVATEL житель микрорайона Виталий.

Местные жители вышли на акцию протеста 0542.ua

Родители подростков их защищают

Люди рассказывают, что в преступлении принимали участие до семи подростков, но самыми активными были трое: Артем П., Артем Р. и Вадим Л. Все они ученики школы №16.

"У одного из них, Вадима Л., мать работает техническим сотрудником в судебно-медицинской экспертизе. Она горой стоит за своего сына, уверяет, что он ничего не делал. Хотя известно, что он подстрекатель. Артем П. из семьи, где четверо детей. Сейчас его никуда не выпускают. А у Артема Р. то ли отец, то ли отчим несколько раз уже отбывал срок. Он ему говорит, что мол, свидетелей нет, никто тебя не видел, так что ничего не докажут, не бойся", – рассказала местная жительница, которая немного знает этих подростков.

По ее словам, эти дети давно отличаются своими поступками. "Например, они ходят по микрорайону с собачьими цепями, прячутся в кустах, поджидая одинокую жертву. Затем выскакивают, бьют цепями, отбирают телефон, деньги. Как-то они обматерили женщин. Те написали заявление в полицию. Так что это не первая жалоба на этих бандитов", –рассказывает женщина.

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Еще в феврале администрации школы №16 уже был известен факт издевательства подростками над этим ребенком.

"Но тогда не было такого насилия, как сейчас. Я точно не знаю, о каком именно факте идет речь, в тот раз это выглядело как уличное давление старших на младших, а не насилие, о котором некоторые ныне говорят. Сейчас директор школы с документами находится в полиции", – сказала OBOZREVATEL заместитель начальника управления образования Сумского городского совета Татьяна Дрыга.

Дело переквалифицировали

После того как жители вышли на акцию протеста и показали местным правоохранителям видео издевательств, сразу приехали несколько десятков полицейских, следователей, которые стали оформлять документы.

Теперь полиция переквалифицировала дело с ч.1 ст. 296 (Хулиганство) на ч.4 ст. 152 (Изнасилование) УКУ. В полиции поясняют, что произошло это после опроса очевидцев и участников событий, а также после пересмотра видео записей. Дело ведет городское управление полиции Сум.

"Подростки установлены. Составлены административные протоколы на их родителей по статье 184 об неисполнении родительских обязанностей Административного кодекса Украины. В рамках уголовного производства проходят допросы подростков. Думаю, что наказание в первую очередь понесут родители этих детей", – сказал OBOZREVATEL советник ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

Однако жители микрорайона Сум не собираются отступать. По их словам, отцу ребенка уже предлагали деньги за то, чтобы он забрал заявление и забыл об этой истории. Но родители мальчика не собираются этого делать. Во вторник, 4 августа, люди снова выйдут на акцию.