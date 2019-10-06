Защитник Украины Дейкун погиб от обстрелов в зоне ООС: фото героя

В воскресенье, 6 октября, террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. От обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке погиб старший солдат Иван Дейкун.

Как сообщает "Цензор", заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июля 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

Как сообщает "Думская", Иван Дейкун – уроженец Южноукраинска Николаевской области.

"41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови", – говорится в сообщении.

Иван Дейкун censor.net.ua

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода. Ранее наемники РФ 24 раза обстреляли позиции наших военных.

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