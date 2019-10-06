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7 октября • обновлено в 00:31
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Защитник Украины Дейкун погиб от обстрелов в зоне ООС: фото героя

1.6т Читать материал на украинском

В воскресенье, 6 октября, террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. От обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке погиб старший солдат Иван Дейкун.

Как сообщает "Цензор", заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июля 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

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Трагичные новости из ООС: от обстрелов террористов погиб еще один защитник Украины

Как сообщает "Думская", Иван Дейкун – уроженец Южноукраинска Николаевской области.

"41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови", – говорится в сообщении.

Иван Дейкун

Иван Дейкун

censor.net.ua

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе террористов "ДНР" жестко разнесли из-за отжатого завода. Ранее наемники РФ 24 раза обстреляли позиции наших военных.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Исаев Максим
Исаев Максим
Ещё одного карателя закопали! По традиции, пожелаем ГЕЙрою землю стекловатой, и попутную поросячью салупу в задницу!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Но самое смешное знаете что ??? - так это то что тысячи украинцев сегодня вышли на майдан ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЭТИ ТУПЫ БЫЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухим стоять на коленках, не перестоять.
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