Замдиректора ГБР Бабиков открестился от связи с Януковичем

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что якобы никогда не защищал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
В ходе брифинга 28 января он отметил, что только работал в адвокатском объединении, которое сотрудничало с Януковичем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана. Кто-то из вас с 2014-го по 2020 год слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Вам показывают документы, где написано о якобы представительстве его интересов. В адвокатских объединениях работают несколько адвокатов. Как правило, в каждом производстве есть адвокат, который осуществляет защиту клиента. Он разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением", – объяснился Бабиков.
Александр Бабиков
Скриншот видео
"Однако поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а законодательство требует подачи процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в то время в адвокатском объединении", – продолжил он оправдываться.
Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, кто зарегистрировал в ГБР производство о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году, он заверил, что не владеет такой информацией.
Также Бабиков опроверг вероятность влияния со своей стороны на работу следователей и заявил о распространении фейков о его профессиональной деятельности.
"Массировано навязывается обществу, что я имею возможность и вмешиваюсь в деятельность следователей. Это фейк", – сказал первый замглавы ГБР.
Примечательно, что во время его общения с прессой за дверью помещения, где проходил брифинг, слышались возгласы митингующих "Ганьба!".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее родные Небесной Сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе Офиса генпрокурора из-за решения назначить Бабикова первым замглавы ГБР.
Также оказалось, что Бабиков знал о своем назначении на пост первого зама ГБР еще до объявления ведомством конкурса на должность.
Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли к ГБР, чтобы заявить его руководству о недопустимости назначения Александра Бабикова.
20 января Бабикова все же назначили на должность заместителя директора ГБР Ирины Венедиктовой.
24 января в ГБР зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем председателя ведомства Бабикова.
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