Замдиректора ГБР Бабиков открестился от связи с Януковичем

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что якобы никогда не защищал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

В ходе брифинга 28 января он отметил, что только работал в адвокатском объединении, которое сотрудничало с Януковичем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не представлял интересы Януковича, тем более по делам Майдана. Кто-то из вас с 2014-го по 2020 год слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Вам показывают документы, где написано о якобы представительстве его интересов. В адвокатских объединениях работают несколько адвокатов. Как правило, в каждом производстве есть адвокат, который осуществляет защиту клиента. Он разрабатывает стратегию защиты человека, с которым заключен договор адвокатским объединением", – объяснился Бабиков.

Александр Бабиков Скриншот видео

"Однако поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а законодательство требует подачи процессуальных документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать технический документ у того адвоката, который находится в то время в адвокатском объединении", – продолжил он оправдываться.

Кроме того, отвечая на вопрос журналистов о том, кто зарегистрировал в ГБР производство о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году, он заверил, что не владеет такой информацией.

Также Бабиков опроверг вероятность влияния со своей стороны на работу следователей и заявил о распространении фейков о его профессиональной деятельности.

"Массировано навязывается обществу, что я имею возможность и вмешиваюсь в деятельность следователей. Это фейк", – сказал первый замглавы ГБР.

Примечательно, что во время его общения с прессой за дверью помещения, где проходил брифинг, слышались возгласы митингующих "Ганьба!".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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