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Зайцевой стала плохо в суде: адвокаты набросились на Дронова

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В среду, 24 октября, на очередном заседании по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове главной подозреваемой Алене Зайцевой стало плохо.

Как сообщает NewsRoom, суд начал рассматривать ходатайства адвокатов Зайцевой и второго подозреваемого Геннадия Дронова. В 15:40 суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату.

Сразу после этого адвокат Зайцевой обратилась к конвойным с просьбой увести ее подопечную из зала суда. Она покинула помещение, и на скамье подсудимых остался только Дронов.

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Отмечается, что во время слушания защитник Дронова потребовал провести повторную комплексную эксперту с привлечением специалистов из Одессы.

В свою очередь представитель Зайцевой потребовал от экспертов ответа на вопрос, мог ли второй обвиняемый избежать столкновения. "Для Дронова не было препятствий, чтоб остановиться и предотвратить ДТП, Lexus (машина Зайцевой. - Ред.) этого сделать не могу в виду большого тормозного пути", - заявил адвокат.

Зайцевой стала плохо в суде: адвокаты набросились на Дронова

newsroom.kh.ua

Зайцевой стала плохо в суде: адвокаты набросились на Дронова

newsroom.kh.ua

Зайцевой стала плохо в суде: адвокаты набросились на Дронова

newsroom.kh.ua

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло кровавое ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице, 6 получили травмы различной степени тяжести.

По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.

Недавно Зайцева была замечена на улицах Харькова, и как выяснилось потом, девушку якобы вывозили на обследование в клинику.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
Объект
суд
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