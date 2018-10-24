Зайцевой стала плохо в суде: адвокаты набросились на Дронова

В среду, 24 октября, на очередном заседании по делу смертельного ДТП на Сумской в Харькове главной подозреваемой Алене Зайцевой стало плохо.
Как сообщает NewsRoom, суд начал рассматривать ходатайства адвокатов Зайцевой и второго подозреваемого Геннадия Дронова. В 15:40 суд объявил перерыв и удалился в совещательную комнату.
Сразу после этого адвокат Зайцевой обратилась к конвойным с просьбой увести ее подопечную из зала суда. Она покинула помещение, и на скамье подсудимых остался только Дронов.
Отмечается, что во время слушания защитник Дронова потребовал провести повторную комплексную эксперту с привлечением специалистов из Одессы.
В свою очередь представитель Зайцевой потребовал от экспертов ответа на вопрос, мог ли второй обвиняемый избежать столкновения. "Для Дронова не было препятствий, чтоб остановиться и предотвратить ДТП, Lexus (машина Зайцевой. - Ред.) этого сделать не могу в виду большого тормозного пути", - заявил адвокат.
newsroom.kh.ua
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Как писал OBOZREVATEL, 18 октября в центре Харькова произошло кровавое ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице, 6 получили травмы различной степени тяжести.
По словам одного из свидетелей, в момент ДТП оба подозреваемых превышали скорость. 7 февраля стало известно, что "исчезли" упоминания об опиатах, которые были обнаружены в организме Зайцевой после аварии из обвинительного акта.
Недавно Зайцева была замечена на улицах Харькова, и как выяснилось потом, девушку якобы вывозили на обследование в клинику.
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