Захват украинских моряков: Минобороны засекретило приказ о переходе кораблей

В командовании Военно-морских сил Украины отказались обнародовать суть приказа о переходе украинских военных плавсредств в Черном море 25 ноября, который привел к захвату РФ кораблей и их экипажа.

Об этом идет речь в ответе на информационный запрос ИА "Українські Новини", полученном из Министерства обороны Украины.

"Запрашиваемая информация относится к информации, которая содержит государственную тайну в сфере обороны страны", - говорится в документе, подписанном командующим ВМС адмиралом Игорем Воронченко.

В Минобороны ссылаются на статью 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утвержденную Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440.

Также отмечается, что, учитывая изложенное, в удовлетворении запроса на получение публичной информации отказано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.