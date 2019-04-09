"Захарченко готовил "ДНР" к расширению": Прилепин сделал скандальное заявление

Российский писатель Захар Прилепин, бывший советник главаря "ДНР" Александра Захарченко заявил, что команда ликвидированного террориста готовила "республику" к расширению.

В эфире пропагандистского телеканала он опроверг обвинения в захвате предприятий и коррупции, в которых обвиняет "новое руководство", глава "ДНР" Денис Пушилин, своих предшественников, передает "Политнавигатор".

"Я бы менее всего хотел попасть между молотом и наковальней и давать комментарии тем событиям, специалистом по которым я не являюсь. Я выступал и работал долгое время советником Захарченко, я никогда не касался никакой экономики, специально дистанцировался от этих вопросов и никогда в них не вникал... Это была военная экономика, люди, которые там работали, выстроили систему по тем принципам, по которым она в состоянии войны выстроилась", - сказал он.

По словам Прилепина, 90% средств, которые достигались этой экономической машиной, шли "на создание оборонки Донбасса, который собирался не только воевать и защищаться, но и расширяться".

Захар Прилепин Facebook Владимира Семенова

"Я знаю количество денег, которые были в это вброшены, и понимаю уровень жизни людей, которые управляли республикой. У нас, прошу прощения, какие-нибудь начальники дорожной службы среднего уровня живут лучше. Люди, которые управляли страной, и быт которых я наблюдал из года в год, он не предполагает того, о чем вы намекнули, что там какие-то были схемы", – ответил он.

"Думаю, что происходит перераспределение экономических ресурсов, и пришли какие-то другие люди, которые хотят получить что-то, что они еще не получили. Вследствие этого делаются какие-то недальновидные заявления, которые не надо было произносить вслух", – предположил Прилепин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Прилепин заявлял, что может вернуться на фронт в любой момент. Для этого якобы нужен всего один звонок от других оккупантов.

Писатель-террорист также грозил украинцам адскими мучениями за уход из-под контроля Московского патриархата.

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