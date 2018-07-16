Загадочное отравление в Одессе: двое эстонских туристов умерли, один - в тяжелом состоянии

В Одессе в номере мини-отеля на ул. Генуэзской были обнаружены тела двух граждан Эстонии, а еще один эстонец был госпитализирован в тяжелом состоянии. Все трое прибыли в Украину 14 июля.

"Двух эстонских туристов в возрасте 29 и 30 лет нашли в номере отеля мертвыми. Однако во время их осмотра не выявлено признаков насильственной смерти... В номере также обнаружено несколько бутылок спиртных напитков и пакетик с кристаллическим веществом белого цвета", - сказал советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, передает "Укринформ".

Еще одного гражданина Эстонии госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему диагностировали "отравление наркотическим веществом". В настоящее время медики борятся за жизнь мужчины.

По данному факту открыто уголовное производство (ст. 115 с пометкой "несчастный случай"). Полицейские допускают передозировку наркотиков. Однако это только одна из версий.

"Правоохранители ждут результатов ряда экспертиз и не исключают преднамеренного убийства туристов, прибывших из Эстонии", - отметил Форостяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в США 18-летняя модель из России Ольга Лангиль умерла от передозировки наркотиками.