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Задержание скандальной журналистки Бойко: суд вынес решение

1.7тЧитать материал на украинском

Скандальной львовской журналистке с пророссийской позицией Елене Бойко, которую 16 декабря выдворили с РФ, была избрана мера пресечения.

Она проведет под стражей 60 дней. Об этом сообщается на странице Управления Службы безопасности Украины во Львовской области в Facebook.

Галицкий районный суд Львова принял решение в четверг, 17 января.

Новости
Пророссийская журналистка Елена Бойко назвала Украину "злокачественной опухолью"

Елена Бойко

Елена Бойко

КП

Елена Бойко

Елена Бойко

Facebook ГУ СБУ у Львівській області

Накануне ей было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины (призывы к нарушению территориальной целостности страны).

Напомним, в августе 2018 года журналистка неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 декабря сообщалось, что Елена Бойко пропала в России. Ее дочь рассказала, что 10 декабря к ним домой пришел участковый и увел ее в участок, после чего связь с женщиной прервалась.

  • 12 декабря стало известно, что она находится в миграционном центре в Москве.

  • 16 декабря Бойко посадили в поезд и выдворили в Украину.

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Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
СБУ
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