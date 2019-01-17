Задержание скандальной журналистки Бойко: суд вынес решение

Скандальной львовской журналистке с пророссийской позицией Елене Бойко, которую 16 декабря выдворили с РФ, была избрана мера пресечения.

Она проведет под стражей 60 дней. Об этом сообщается на странице Управления Службы безопасности Украины во Львовской области в Facebook.

Галицкий районный суд Львова принял решение в четверг, 17 января.

Елена Бойко КП

Елена Бойко Facebook ГУ СБУ у Львівській області

Накануне ей было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 УК Украины (призывы к нарушению территориальной целостности страны).

Напомним, в августе 2018 года журналистка неадекватно отреагировала на намерение разорвать договор о дружбе с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 декабря сообщалось, что Елена Бойко пропала в России. Ее дочь рассказала, что 10 декабря к ним домой пришел участковый и увел ее в участок, после чего связь с женщиной прервалась.

12 декабря стало известно, что она находится в миграционном центре в Москве.

16 декабря Бойко посадили в поезд и выдворили в Украину.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся