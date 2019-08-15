Задержание Грымчака: журналист заподозрил фальсификации в деле

Для задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака могла быть предпринята фальсификация.

Так, эпизод по нему включили в "дело Майдана" об убийствах активистов во время Революции Достоинства, зарегистрированное еще в 2014 году, пишет журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

Чтобы производство не принадлежало к подследственности НАБУ, эпизод был внесен в ЕРДР не по статье 368 ("принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") или 369-2 ("злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины, а по части 4 190 Уголовного кодекса Украины – "мошенничество". Именно поэтому к расследованию была привлечена СБУ.

Юрий Грымчак EaDaily

"Таким образом, следственные действия с Грымчаком проводятся не в Генеральной прокуратуре, а в Управлении специальных расследований, которое только формально находится в структуре Генпрокуратуры, а фактически не подчинено никому. Это Управление было создано для расследования "дел Майдана", начальник Управления Сергей Горбатюк находится в состоянии публичного конфликта с руководством ГПУ, ни перед кем не отчитывается и имеет своих прокуроров, которые выделены в отдельный отдел", – пишет Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ вечером среды, 14 августа, прибыли в дом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, где произвели его задержание.

Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве – они якобы требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тысяч чиновники были задержаны "на горячем".

Вместе с Грымчаком вечером 14 августа был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.

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