"За спиной — танк на веревочке": Цимбалюк предостерег Зеленского от переговоров с Путиным

Новая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского должна помнить о том, что ее желание вести мирные переговоры с Россией может не совпадать с планами страны-агрессора.
К тому же, лидер россиян Владимир Путин уже четко дал понять это, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Зеленский и Путин
Он рассказал, что на днях российский президент провел целых четыре совещания на тему оснащения российской армии новейшими вооружениями. Акцент делался на системах космической разведки, самолетах, противоракетной и противовоздушной обороны (зенитно-ракетных комплексах).
"Потенциал видов и родов войск обеспечивает решение вооруженными силами всех поставленных задач", – угрожающе заявил Путин.
Цимбалюк истолковал эти его слова как предупреждение о том, что Россия готова к началу "мирных" переговоров з Украиной. Ведь все условия для этого созданы.
"Я вспоминаю, как сотрудники МИД поздравляют друг друга с Днем дипломата в Российской Федерации. Очень популярна такая картинка, когда якобы два дипломата, мужчины в галстуках, рубашках и костюмах смотрят друг на друга, протягивают руки друг другу, а за спиной один держит танк на веревочке, а другой – гранату. Вот это называется подготовка к переговорам по-русски", – подытожил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.
Тем временем командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".
Позднее Зеленский заявил, что отвергает возможность ведения переговоров с Россией.
Кроме того, он пообещал защитить Украину от агрессора, не отдав ни пяди земли.
Что касается референдума, то глава государства заверил, что он не будет иметь законодательной инициативы – это лишь способ выяснить мнение общества.
Тем временем, у Путина вовсе заявили о невозможности ведения мирных переговоров с Украиной. Так, секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал войну в Украине гражданской.
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