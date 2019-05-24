"За спиной — танк на веревочке": Цимбалюк предостерег Зеленского от переговоров с Путиным

Новая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского должна помнить о том, что ее желание вести мирные переговоры с Россией может не совпадать с планами страны-агрессора.

К тому же, лидер россиян Владимир Путин уже четко дал понять это, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский и Путин

Он рассказал, что на днях российский президент провел целых четыре совещания на тему оснащения российской армии новейшими вооружениями. Акцент делался на системах космической разведки, самолетах, противоракетной и противовоздушной обороны (зенитно-ракетных комплексах).

"Потенциал видов и родов войск обеспечивает решение вооруженными силами всех поставленных задач", – угрожающе заявил Путин.

Цимбалюк истолковал эти его слова как предупреждение о том, что Россия готова к началу "мирных" переговоров з Украиной. Ведь все условия для этого созданы.

"Я вспоминаю, как сотрудники МИД поздравляют друг друга с Днем дипломата в Российской Федерации. Очень популярна такая картинка, когда якобы два дипломата, мужчины в галстуках, рубашках и костюмах смотрят друг на друга, протягивают руки друг другу, а за спиной один держит танк на веревочке, а другой – гранату. Вот это называется подготовка к переговорам по-русски", – подытожил журналист.

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