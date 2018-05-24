По следам Кемерово: какие ТРЦ в Украине опасны и когда их закроют

В торгово-развлекательных центрах Украины не соблюдают пожарную безопасность. После проверок Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подала иски на полное или частичное закрытие 155 ТРЦ.

Как выяснил OBOZREVATEL, в торгово-развлекательных центрах пожарные выходы заваливают поломанной мебелью и коробками, и даже открывают там торговые точки. Для отделки помещений используют легко воспламеняющиеся материалы, а некоторые здания даже не имеют защиты от молний.

Курят и не вывозят мусор

Специалисты ГосЧС закончили проверку зданий после трагедии в российском Кемерово. Итоги впечатляют – в список на закрытие попали 220 детских садов, 155 торгово-развлекательных центров и 30 больниц.

Так горела "Зимняя вишня" в Кемерово twitter.com/UkrZaKordonom

Причем в черном списке есть даже Криворожский государственный цирк. Проверяющие выяснили, что пожарные краны в нем не укомплектованы пожарными рукавами. На окнах первого и цокольного этажей установлены металлические решетки, поэтому во время пожара люди не смогут выбраться. Электропровода, спрятанные под легковоспламеняющимися гипсокартонными стенами и потолками, не закрыты в металлические трубы, чтобы в случае возгорания огонь не мог попасть на гипсокартон. А в конюшнях цирка и гараже используют временные провода для освещения. В пожарных щитовых нет элементарных огнетушителей и песка.

Также частично может быть закрыт Музей в Пирогово. Тут допускают курение не в специально отведенных местах. Территория музея захламлена горючим мусором, сухой травой, листьями и ветками. Не проверяются здания на предмет защиты от молний. Нет системы звукового оповещения о пожаре, а пожарный резервуар просто не рабочий. Музей сдает в аренду свою территорию без договора об ответственности за пожарную безопасность. Много претензий и к столярному цеху – тут проблемы с проводкой, розетками и прочим.

К музею в Пирогово у спасателей есть претензии pirogovo.com.ua

В проходах - коробки

Много проблем и у торгово-развлекательных центров. В черный список попали, например, ТЦ "Голден Палас", ТРЦ "Городок" и "Вавилон" (Днепр). В Одессе ТРЦ "Альтаировский", ТЦ "Плаза", отель "Пассаж с торгово-офисными помещениями, выставочный комплекс "Бизнес Ренталс". В Киеве три "Квадрата" на Гната Юры, Дружбы Народов и Площади Славы, ТРЦ "Украина" и универмаг "Детский мир". Их хотят закрыть частично.

В Каменец-Подольском хотят закрыть кинотеатр "Юность", РЦ "Арена плюс", в Ужгороде - ночной клуб "Контрабас", в Ровно - ТЦ "Морион", в Запорожье - ТЦ "Берег", в Чернигове - ТЦ "Мега центр".

Проверяющие выяснили типичные нарушения для подобных заведений. Например, недоработанная система противопожарной безопасности: отсутствует пожарная сигнализация и система оповещения. У некоторых зданий нет молниезащиты, нет внутреннего водопровода с водой для тушения пожара, внешние стены здания отделаны плиткой, которая легко воспламеняется. Также отделаны и внутренние помещения – из материалов с низким уровнем пожаростойкости.

Часто в торговых центрах слишком узкие проходы для эвакуации людей, проходы завалены или заставлены ненужной мебелью, поломанными турникетами, коробками. Или в проходах установлены торговые точки, естественно, в случае пожара люди не смогут тут пройти. У сотрудников заведений нет средств защиты на случай пожара. В зданиях нет информационных стендов с планом эвакуации. Также в ТРЦ используют нагревательные приборы.На парковках гидранты заставлены машинами, а лифты не работают в режиме "пожар".

В некоторых заведениях двери эвакуационных выходов с лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров имеют врезные замки и запираются на ключ. Конечно, в случае пожара эвакуация будет усложнена. А в электрощитовых, на чердаках устраивают склады из горючих материалов.

Предложат программу минимум

Правда, надеяться на то, что нарушителей пожарной безопасности действительно накажут и закроют – не стоит. По словам адвоката Виталия Наума, если административные суды до нового года рассмотрят иски ГосЧС, то это будет чудо. "Суды не виноваты в этом, они просто недоукомплектованы судьями. Порой на судью приходится тысяча дел. Так что ждать придется долго", - сказал нам Наум.

А вот что касается вопроса закроют или не закроют, то адвокат считает, что суд может предложить нарушителям альтернативу. "У нас несколько лет существовал запрет на проверки. ТРЦ, да и не только, они расслабились. Пожарные выходы заставлены торговыми точками, денег на дорогую противопожарную безопасность вкладывать не хотят. Поэтому проблемы есть. Не все проблемы можно быстро устранить, а некоторые невозможно даже. Поэтому суд может предложить ТРЦ выполнить программу минимум, и установить сроки, когда они исправят другие проблемы", - считает Виталий Наум.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подала иски на закрытие 405 заведений из-за нарушения требований пожарной безопасности.